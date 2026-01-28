Ryanair anuncia crescimento fora de Lisboa e diz que Portela está "artificialmente limitada"

Agência Lusa , AM
Há 59 min
O CEO do grupo Ryanair, Michael O’Leary (Lusa/ Rodrigo Antunes)

Michael O’Leary culpa as "elevadas taxas aeroportuárias da ANA"

A Ryanair anunciou o calendário de verão de 2026 para Portugal, prevendo crescimento em Faro e Porto, mas sem aumento de capacidade em Lisboa, que a companhia atribui às taxas da ANA e à limitação operacional da Portela.

Segundo a companhia aérea, o plano para o verão de 2026 inclui 160 rotas em Portugal, incluindo quatro novas, e a colocação de uma aeronave adicional em Faro, num investimento estimado em 100 milhões de dólares. Em Lisboa, porém, não está previsto qualquer crescimento.

“Infelizmente, não haverá crescimento da Ryanair em Lisboa no verão de 2026 devido às elevadas taxas aeroportuárias da ANA”, afirmou o presidente da companhia, Michael O’Leary, em conferência de imprensa, em Lisboa, acrescentando que estas tornam o aeroporto “artificialmente limitado e pouco competitivo”.

O responsável voltou ainda a apelar para a abertura do Montijo, argumentando que a infraestrutura poderia ficar construída em pouco tempo, uma vez que não acredita que o aeroporto em Alcochete “não será construído durante o tempo em que estiver vivo”.

A Ryanair alerta ainda para impactos no turismo e no emprego, defendendo que poderia duplicar o tráfego em Portugal até 2030 se houvesse redução de taxas e aumento da capacidade aeroportuária.

Michael O’Leary considera que Portugal deve seguir o exemplo de países como a Suécia, Hungria, Albânia, Eslováquia e Itália, que estão a “abolir as taxas de viagem e a reduzir taxas aeroportuárias para promover o crescimento”.

A companhia aérea voltou ainda a apelar ao Governo para intervir no modelo de gestão aeroportuária e considera que, sem mudanças, o país corre o risco de perder investimento para outros mercados europeus.

A lista das quatro novas rotas para o verão inclui uma de Faro para Varsóvia e três a partir do Porto para Gotemburgo, Rabat e Varsóvia.

Temas: Ryanair Aeroporto de Lisboa Portela Aeroporto do Porto Montijo

Empresas

Ryanair anuncia crescimento fora de Lisboa e diz que Portela está "artificialmente limitada"

Há 59 min

Trabalhadores da CP dizem que subconcessão de linhas é “mais um passo” para privatização

24 jan, 11:43
02:29

Óculos de sol usados por Macron em Davos esgotaram em poucas horas

23 jan, 23:41

Barraqueiro assume "interesse de princípio" na subconcessão de linhas da CP

23 jan, 12:50
Mais Empresas

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Ontem às 09:46

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Ontem às 15:22

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Hoje às 06:41

Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Ontem às 12:39

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

26 jan, 15:48

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

26 jan, 14:01

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Hoje às 08:04

Indignação na Europa: Itália está furiosa com uma decisão dos EUA por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno

Ontem às 14:16

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:20

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55