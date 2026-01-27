Ryanair reafirma que vai abandonar os Açores a partir de 29 de março. A culpa é das "elevadas taxas aeroportuárias" e da "inação" do Governo

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 21min
Avião da Ryanair (Foto: Claude Paris/ AP)

A Ryanair já tinha anunciado o cancelamento de todos os voos para os Açores em novembro de 2025, uma posição que levou as autoridades açorianas a alertar que as negociações com a companhia ainda não estavam encerradas

A companhia aérea de baixo custo Ryanair reafirmou esta terça-feira que vai abandonar a operação nos Açores a partir de 29 de março devido às “elevadas taxas aeroportuárias” e à “inação” do Governo português.

Em resposta à agência Lusa, a transportadora irlandesa reiterou que vai cancelar as seis rotas que atualmente realiza no arquipélago açoriano, justificando com as “elevadas taxas aeroportuárias” da ANA Aeroportos e à “inação” do Governo, que “aumentou as taxas de navegação aérea em +120%” após a covid-19 e “introduziu uma taxa de viagem de dois euros, numa altura em que outros Estados da União Europeia (UE) estão a abolir taxas de viagem”.

A Ryanair já tinha anunciado o cancelamento de todos os voos para os Açores em novembro de 2025, uma posição que levou as autoridades açorianas a alertar que as negociações com a companhia ainda não estavam encerradas.

A 20 de novembro de 2025, o presidente da Visit Azores, responsável pela promoção turística dos Açores, considerou o anúncio da saída da Ryanair como uma “forma de pressão negocial”, já que o processo não estava “completamente fechado”.

Já o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, também em 20 de novembro, recordou que aquela posição da Ryanair era “reincidente”, porque “já há alguns anos também foi a mesma prática” quando decorriam negociações.

Esta terça-feira, a Ryanair reiterou a posição manifestada em novembro do ano passado, ao garantir o cancelamento de todos os voos de e para os Açores a partir de 29 de março de 2026.

Em novembro de 2025, após o anúncio, o Governo manifestou “surpresa” com os argumentos da Ryanair sobre fim da operação nos Açores, lembrando que a taxa desta rota é a mais baixa da Europa e que a companhia recebeu dezenas de milhões de euros em incentivos.

A ANA – Aeroportos de Portugal também considerou o anúncio da Ryanair como uma “surpresa”, revelando que “as recentes conversas” estavam “orientadas no sentido de aumentar, e não reduzir”, a oferta.

Naquela altura, o grupo, detido pela francesa Vinci, disse que “as taxas aeroportuárias em vigor nos Açores, as mais baixas da rede”, ficaram inalteradas em 2025, “não tendo a ANA proposto qualquer aumento para 2026”.

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) considerou em 20 de novembro de 2024 que o fim da operação da Ryanair para os Açores representará um “choque sem precedentes” na economia açoriana, podendo ameaçar a atividade de “centenas de empresas”.

Temas: Ryanair Açores Governo Voos Elevadas taxas aeroportuárias

Governo

Governo vai lançar novo apoio à aquisição de painéis solares para famílias

Há 2h e 41min

Ministra da Saúde promete fazer balanço sobre excesso de mortes só após o inverno

Ontem às 13:56

Licença parental inicial alargada: proposta foi aprovada com abstenção de PSD e CDS

23 jan, 13:27

Parlamento aprova processo extraordinário para recuperar atrasos nas juntas médicas

23 jan, 13:22
Mais Governo

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Hoje às 09:46

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Há 3h e 42min

Rajadas podem atingir os 160 km/h esta noite. Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Hoje às 12:39

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Hoje às 09:23

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos, um em estado grave

Hoje às 10:54

Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Ontem às 08:59