Atenção, fãs da Marvel: há novidades - e envolvem Ryan Gosling

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 49min
Ryan Gosling
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Ator canadiano foi anunciado como o novo Ghost Rider durante a Comic-Con de San Diego. O filme tem estreia prevista para 2028

Ryan Gosling vai dar vida ao novo Ghost Rider no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O anúncio foi feito este sábado pela Marvel Studios e confirmou meses de especulação em torno da entrada do ator canadiano na popular saga de super-heróis.

Em palco, perante milhares de fãs, Gosling não escondeu o entusiasmo: "É uma personagem que queria interpretar há muito tempo". O ator surgiu de surpresa depois de o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, ter brincado com a pergunta que mais lhe faziam nos últimos anos: quando é que Ryan Gosling iria integrar o MCU?

O novo filme de Ghost Rider tem estreia prevista para 2028 e marcará o regresso ao cinema do icónico anti-herói, depois das duas adaptações protagonizadas por Nicolas Cage, lançadas em 2007 e 2011.

Na nova versão, Gosling interpretará Johnny Blaze, um famoso motociclista acrobata que faz um pacto com o demónio Mephisto para salvar o pai adotivo. O acordo acaba por ligá-lo ao Espírito da Vingança, Zarathos, transformando-o no sobrenatural Ghost Rider, conhecido pela sua caveira em chamas e pela poderosa mota infernal.

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A realização ficará a cargo de Shawn Levy, responsável por Deadpool & Wolverine. O cineasta voltou a colaborar recentemente com Gosling em Star Wars: Starfighter e revelou que foi precisamente durante as filmagens desse projeto que ambos começaram a imaginar uma nova abordagem à personagem.

"Enquanto o Ryan falava da visão que tinha para o Ghost Rider, fomos trocando ideias até que lhe disse: 'Vamos a isso'. E aqui estamos", afirmou Levy perante o público da Comic-Con.

A ligação de Gosling ao papel já era conhecida. Em março, numa entrevista ao podcast Happy Sad Confused, o ator admitira que existiam conversações com a Marvel, alimentando os rumores que agora se confirmam.

Com este anúncio, a Marvel aposta numa das personagens mais populares da editora para reforçar a próxima fase do seu universo cinematográfico, confiando a Ryan Gosling a missão de dar uma nova vida a um dos anti-heróis mais icónicos dos comics.

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