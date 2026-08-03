Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 49min
S8000 Banderol num lançador terrestre. Fonte: canal do Telegram do Coronel GSh
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Arma é impulsionada por um motor turbojato chinês Swiwin e a sua capacidade para voar a apenas algumas dezenas de metros de altitude reduz a assinatura de radar, dificultando a interceção

É um novo avanço que poderá complicar ainda mais as contas para Kiev. A Rússia concluiu os testes do míssil de cruzeiro S8000 Banderol e arrancou com a sua produção em série, segundo a Direção Principal das Secretas da Ucrânia.

Em paralelo, o país desenvolveu um lançador terrestre compacto para esta arma, alargando a sua utilização para além das plataformas aéreas, segundo o site Militarnyi. A nova estrutura agora apresentada, de pequenas dimensões, poderá ser montada em veículos do tipo pick-up, aumentando a flexibilidade operacional.

Desenvolvido pela empresa russa Kronshtadt, o S8000 Banderol transporta uma ogiva explosiva de fragmentação de até 150 quilogramas, incluindo 49,5 quilogramas de explosivo. Dependendo da configuração, o míssil pode atingir velocidades entre 550 e 650 quilómetros por hora e um alcance máximo apontado entre 350 e 500 quilómetros.

Conhecido como "Banderol", a arma é impulsionada por um motor turbojato chinês Swiwin e a sua capacidade para voar a apenas algumas dezenas de metros de altitude reduz a assinatura de radar, dificultando a interceção.

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Antes da criação do lançador terrestre, o Banderol era utilizado apenas a partir de drones Orion e helicópteros de ataque Mi-28. O lançamento a partir do solo permite dispensar meios aéreos, embora exija mais energia, o que poderá reduzir o alcance do míssil caso não sejam introduzidas alterações, como um motor mais potente ou uma ogiva mais leve.

O canal russo Telegram Osvedomitel indica ainda que o sistema poderá estar já disponível para lançamento a partir de uma plataforma terrestre na Crimeia.

Segundo as secretas ucranianas, a análise de destroços recolhidos este ano revelou diferenças significativas face às versões de 2025, apontando para uma evolução contínua do projeto com base na experiência operacional.

O "Banderol", segundo Maxim Kondratyev, fundador de um centro de formação em aviação não tripulada e membro da Academia Russa de Engenharia, é uma arma intermédia, mais cara do que o drone Geran-2, mas mais barata do que os mísseis pesados lançados por aeronaves, concebida para utilização em larga escala e com elevada precisão.

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A informação surge depois de, na última semana, um míssil S8000 Banderol ter atingido uma zona residencial no distrito de Slobidskyi, em Kharkiv. O ataque provocou a morte de uma mulher de 40 anos, fez 12 feridos e causou danos em pelo menos 22 habitações e em linhas de energia elétrica.

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