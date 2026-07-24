Transformar relíquias da aviação em armas: Rússia está a copiar uma das estratégias mais inovadoras da Ucrânia

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 22min
Equipamento de um helicóptero de combate russo com drones interceptores. Imagem captada nas redes sociais russas
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Adoção desta estratégia surge numa altura em que a Rússia procura reforçar rapidamente a sua defesa aérea

A Rússia está a replicar uma das estratégias mais inovadoras desenvolvidas pela Ucrânia no combate aéreo, recorrendo a aviões antigos equipados com drones intercetores para destruir aparelhos inimigos.

Depois de os ucranianos terem adaptado um Antonov An-28 com uma metralhadora de 7,62 milímetros e, mais tarde, com drones intercetores montados sob as asas para caçar drones Shahed russos, Moscovo decidiu seguir o mesmo caminho. Um vídeo divulgado recentemente mostra um Antonov An-2 e um Yakovlev Yak-52 russos armados com drones intercetores suspensos sob as asas.

Apesar de serem aeronaves antigas e relativamente lentas, o An-2, concebido na década de 1940, e o Yak-52, desenvolvido nos anos 70, destacam-se pela estabilidade, capacidade de manobra e baixos custos de operação. Em vez de substituírem os sistemas tradicionais de defesa aérea, estas aeronaves funcionam como complemento, sendo utilizadas para intercetar drones que voam a baixa altitude e a velocidades reduzidas, segundo o Euromaidan.

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Os drones intercetores desempenham o papel de pequenos mísseis ar-ar, sendo lançados a vários quilómetros do alvo e guiados por um operador até embaterem diretamente contra os aparelhos ucranianos.

A adoção desta estratégia surge numa altura em que a Rússia procura reforçar rapidamente a sua defesa aérea. Segundo dados do grupo de análise ucraniano Tochnyii, entre junho e março, drones da Ucrânia atingiram cerca de mil sistemas de defesa antiaérea e infraestruturas associadas em território russo, abrindo brechas que facilitaram novos ataques a fábricas de munições e refinarias.

Atualmente, a Ucrânia lança mais de 11 mil drones de ataque por mês contra alvos em zonas ocupadas e no interior da Rússia, obrigando Moscovo a encontrar soluções mais económicas para proteger o seu espaço aéreo.

A utilização destes aviões permite ainda reservar os mísseis de defesa aérea, muito mais caros e cada vez mais escassos, para enfrentar ameaças mais difíceis, como os mísseis de cruzeiro FP-5 ucranianos. Ainda assim, esta solução está longe de ser infalível.

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Tal como aconteceu com as aeronaves adaptadas pela Ucrânia, que perderam eficácia perante drones russos mais rápidos, também os russos poderão enfrentar dificuldades se Kiev aumentar a utilização de drones a jato, capazes de escapar às limitações destes aviões improvisados.

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Temas: Rússia Ucrânia Armas Guerra na Ucrânia Aviões

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