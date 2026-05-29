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Rússia apanhada a instalar sistemas Pantsir nos telhados de Moscovo após intensificação de ataques ucranianos

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 16min
Um helicóptero transporta um sistema de defesa aérea de curto alcance Pantsir para o telhado de um edifício em Moscovo, sob a chuva. Fonte: @MrFrantarelli no X
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Decisão acontece numa altura em que os ataques ucranianos estão a aumentar não só em número mas também em alcance e sofisticação

A Rússia está a posicionar sistemas de defesa aérea de curto alcance Pantsir em edifícios altos de Moscovo, numa tentativa de reforçar a proteção da capital face a possíveis ataques ucranianos de longo alcance, segundo o Euronews.

Imagens divulgadas mostram um helicóptero a transportar um sistema Pantsir para o topo de um prédio, sob chuva e céu encoberto, um sinal interpretado por muitos especialistas como urgência crescente na resposta russa.

O equipamento observado no vídeo é, segundo o Euromaidan, uma versão SMD-E do sistema Pantsir, que dispensa os canhões automáticos de 30 mm e pode ser equipado com diferentes tipos de mísseis de curto alcance. Esta variante, mais leve e compacta, foi integrada recentemente nas forças russas e adapta-se melhor à instalação em estruturas elevadas, como arranha-céus.

Segundo o site ucraniano Tochnyi, ataques confirmados contra baterias S-300 e S-400, sistemas de curto alcance Tor e Pantsir, bem como os respetivos radares, têm “desgastado a capacidade da Rússia de manter uma cobertura coerente de defesa aérea nos seus distritos militares do sul e nos territórios ocupados”.

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Em paralelo, os ataques ucranianos estão a aumentar não só em número mas também em alcance e sofisticação. Segundo Ivan Kirichevskyi, militar do 413.º Regimento de Sistemas Não Tripulados, no caso dos drones FP-1 e An-196 Lyutiy, a Ucrânia já atingiu níveis de produção “comparáveis ou até superiores aos dos Shaheds russos”.

Ainda assim, a campanha aérea ucraniana continua a enfrentar fortes desafios. A defesa aérea russa mantém capacidade para intercetar a maioria dos alvos e está também em evolução, com a introdução recente do canhão de defesa de ponto ZAK-30 Citadel, equipado com canhões de 30 mm e munições de detonação programada. Segundo a Defense Express, este sistema pode representar uma ameaça significativa para drones FP-1 e Lyutiy.

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Temas: Rússia Ucrânia Sistemas Pantsir Ataques Guerra na Ucrânia

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