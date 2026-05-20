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Rússia ameaça "centros de decisão" da Letónia enquanto prepara uma escalada militar no Báltico

Tiago Ferreira Resende
Há 2h e 13min
Tropas russas na Ucrânia (AP Images)
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As autoridades da Letónia já rejeitaram as acusações de que estará a ajudar a Ucrânia através das suas bases militares

A Rússia poderá estar a preparar o terreno para uma escalada militar na região do Báltico, segundo uma nova análise do Institute for the Study of War (ISW), depois de os serviços secretos russos terem acusado a Ucrânia de planear ataques com drones a partir da Letónia e ameaçado responder contra “centros de decisão” letões.

De acordo com o relatório do ISW relativo a terça-feira, o Serviço de Informações Externas da Rússia (SVR) afirmou que operadores de drones ucranianos já estariam destacados em bases militares da Letónia para lançar ataques contra território russo. A mesma estrutura sugeriu ainda que Moscovo poderá atingir esses alegados pontos de lançamento, assim como infraestruturas de decisão política na Letónia, caso atribua futuros ataques à presença ucraniana em solo letão.

As autoridades da Letónia rejeitaram as acusações. O ISW sublinha que Riga tem negado repetidamente alegações russas de que o país tenha permitido à Ucrânia utilizar o seu espaço aéreo ou território para operações militares contra a Rússia.

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O relatório liga estas acusações a um incidente ocorrido na terça-feira, quando um caça romeno intercetou um drone ucraniano no espaço aéreo da Estónia. Nesse mesmo dia, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Heorhii Tykhyi, afirmou que a Rússia continua a desviar drones ucranianos para os países bálticos através de sistemas de guerra eletrónica, pedindo desculpa à Estónia e a outros Estados da região pelos incidentes involuntários.

Segundo o ISW, já tinham sido registados anteriormente casos de drones ucranianos a cair em território báltico e finlandês, possivelmente devido à interferência eletrónica russa. A organização conclui que a conjugação destes episódios com as recentes declarações do SVR encaixa num padrão de operações de informação russas destinadas a criar uma narrativa que possa justificar futuras ações militares contra os países bálticos.

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Temas: Rússia Ucrânia Letónia Escalada militar Báltico
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