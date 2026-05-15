O maior ataque aéreo russo desde o início da guerra fez dezenas de mortos e feridos em Kiev. Ucrânia prepara resposta

Há 20 min

Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 24 pessoas morreram, incluindo três crianças, e 47 civis ficaram feridos.

Os alarmes antiaéreos soaram durante cerca de 11 horas no país. Ucrânia diz que Moscovo acumulou drones e mísseis para que a escala do ataque fosse significativa

Uma enorme vaga de ataques russos durante a noite teve como alvo a capital ucraniana, Kiev, provocando pelo menos 24 mortos e dezenas de feridos, segundo as autoridades ucranianas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia lançou mais de 1.560 drones contra a Ucrânia desde quarta-feira, tornando este o maior ataque aéreo sobre a Ucrânia num período de dois dias desde o início da guerra. Durante a noite, foram ainda lançados 56 mísseis, segundo o presidente ucraniano na quinta-feira.

Os alarmes antiaéreos soaram durante cerca de 11 horas ao longo de quarta-feira e durante a noite, segundo a equipa da CNN no terreno.

Pelo menos 23 pessoas morreram num ataque contra um edifício residencial de nove andares em Kiev, de acordo com os serviços de emergência, incluindo três menores.

Outro homem morreu no hospital da capital ucraniana devido aos ferimentos sofridos num ataque a uma estação de serviço, informou a polícia.

Poderão ainda existir moradores presos sob os escombros do edifício colapsado, uma vez que o Serviço Estatal de Emergência indicou que mais de uma dezena de pessoas foram dadas como desaparecidas.

“Ouvi uma explosão muito forte. Corri para a cozinha e vi pessoas a correr pelo pátio, a pedir ajuda. Depois saí rapidamente do edifício e vi que a entrada principal tinha desaparecido”, contou à CNN Olena Suntovska, de 38 anos, moradora do prédio. “Fiquei assustada — é muito stressante para mim porque estava preocupada com as crianças”, acrescentou a mãe de três filhos.

As operações de busca e salvamento, uma vez que o número de mortos resultante de um ataque com mísseis russos a um edifício residencial de nove andares em Kiev subiu para 24, a 15 de maio de 2025, na Ucrânia. Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia/Anadolu via Getty Images

Outra residente, Polina, de 76 anos, disse ter acordado e percebido que a janela da varanda tinha sido destruída.

“Nunca imaginei que os danos fossem tão graves; quando saí para o pátio, não queria acreditar no que via”, afirmou Polina, que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome. “Não temos um abrigo antiaéreo adequado aqui. Só existe um num edifício próximo, não no nosso, por isso não descemos para lado nenhum.”

As operações de busca e salvamento continuaram esta sexta-feira. Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia/Anadolu via Getty Images

O presidente da câmara de Kiev descreveu o sucedido como “o maior ataque do inimigo à capital” e declarou um dia de luto para sábado. Zelensky afirmou que o ataque aéreo de dois dias aconteceu depois de a Rússia “ter acumulado drones e mísseis durante um período de tempo e programado deliberadamente o ataque para garantir que a sua escala fosse significativa e os desafios para a nossa defesa aérea fossem os maiores possíveis”. Acrescentou ainda que a Ucrânia está a preparar uma resposta.

Entretanto, ataques contra a cidade de Kharkiv, na manhã de quinta-feira, feriram pelo menos 28 pessoas, segundo Zelensky. Duas pessoas ficaram também feridas na região de Odessa.

A vaga de ataques russos em larga escala atingiu ainda outras regiões, incluindo Poltava e Zaporizhzhia, e danificou algumas infraestruturas energéticas e ferroviárias.

Uma subestação elétrica e uma linha de alta tensão foram danificadas em Kiev após um ataque com mísseis e drones, informou a empresa energética DTEK num comunicado. Uma locomotiva ferroviária foi atingida na região de Kharkiv, segundo a Ukrzaliznytsia (caminhos-de-ferro ucranianos), mas a equipa da locomotiva conseguiu evacuar a tempo.