"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia

CNN Portugal , TFR
Há 38 min
Militar russo Miroslav Simonov. (Foto do projeto “Eu Quero Viver” / YouTube)

Falsificou documentos para fugir da Rússia em direção ao Cazaquistão, mas foi detido e reenviado para a linha da frente como soldado de infantaria de assalto. Determinado a escapar, acabou por contactar o projeto “I Want to Live”, que o conduziu em segurança até posições ucranianas

Um militar russo da unidade de elite de drones Rubikon rendeu-se às forças ucranianas, afirmando que já não conseguia cumprir ordens num ambiente de pressão constante e de alegados abusos sistémicos.

Miroslav Simonov contou ao projeto ucraniano “I Want to Live” que foi forçado a ingressar no exército russo sob ameaça de enfrentar acusações criminais. “Fui levado para a esquadra local, onde os investigadores me deram uma escolha: ou ia cumprir o serviço militar obrigatório - com a insinuação de que mais tarde seria recrutado para a guerra - ou servia voluntariamente numa unidade onde o meu pai serve: a Companhia de Logística na região de Bryansk”, relatou, citado pelo Kyiv Post.

Após assinar os documentos, Simonov foi enviado para um campo de treino na região russa de Voronezh. Neste local, os recrutas recebiam várias semanas de formação como tropas de assalto antes de serem encaminhados para funções específicas. Miroslav Simonov foi destacado para uma unidade de veículos aéreos não tripulados (UAV) e colocado na região ocupada de Lugansk, integrando uma companhia especial de drones do 20.º Exército russo. Inicialmente desempenhou tarefas na retaguarda e frequentou um curso breve de operação de drones Mavic.

Mais tarde, parte dos militares foi transferida para um novo batalhão, mas os operadores de drones mais experientes permaneceram. Simonov e outro militar acabaram integrados na unidade de elite Rubikon.

Segundo as autoridades ucranianas, a Rubikon dispõe de drones e sistemas avançados, opera afastada da linha da frente e é financiada e supervisionada pelo GRU, um braço dos serviços secretos russos. Simonov descreve a unidade como um ambiente severo, marcado por pressão psicológica constante, abusos verbais e ameaças de transferência para unidades de assalto por infrações menores.

Após nova formação, foi destacado para a zona de Kupiansk, cidade na linha da frente, onde desempenhou funções como técnico de drones.

O momento decisivo ocorreu quando um drone russo atingiu coordenadas erradas e feriu gravemente uma mulher de 20 anos. O ataque tinha sido aprovado por comandantes e, segundo Simonov, no grupo de mensagens da unidade o impacto sobre civis foi desvalorizado.

“Vi apoio do comando àqueles que o fizeram. Isso deixou-me zangado e com medo”, afirmou. Numa conversa posterior, o operador envolvido terá minimizado as vítimas civis, dizendo que nas cidades da linha da frente já não havia civis, apenas “soldados ucranianos ou pessoas a trabalhar para eles”.

Depois deste episódio, Simonov falsificou documentos para fugir da Rússia em direção ao Cazaquistão, mas foi detido e reenviado para a linha da frente como soldado de infantaria de assalto. Determinado a escapar, acabou por contactar o projeto “I Want to Live”, que o conduziu em segurança até posições ucranianas.

O projeto é gerido pelo Quartel-General de Coordenação da Ucrânia para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra e conta com o apoio da Direção Principal de Inteligência. O “I Want to Live” disponibiliza uma linha telefónica e um canal no Telegram para que militares russos e aliados se possam render em segurança, garantindo proteção ao abrigo do direito internacional, incluindo as Convenções de Genebra.

Agora, Simonov afirma querer lutar ao lado da Ucrânia. “Destruíram não só a minha vida, mas a vida de muitos outros. Quero defender a vossa casa”, declarou.

Temas: Rússia Ucrânia Operador de drones Desertor Militar

Relacionados

Cinco países europeus dizem ter provas de que Navalny foi envenenado: “Só o Estado russo tinha os meios, o motivo e o desrespeito pelo direito internacional” para realizar este homicídio

Ataque russo com drones mata três crianças e o pai em Kharkiv

Europa

"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia

Há 38 min

Um raro apelo público: chefes militares da Alemanha e do Reino Unido pedem "escolhas difíceis" aos europeus para reforçar a defesa face à Rússia

Há 2h e 29min

GUERRA AO MINUTO | Delegação de Kiev parte para novas negociações em Genebra, enquanto Kim Jong-un homenageia os "mártires" norte-coreanos que morreram pela Rússia

Há 3h e 0min

Reino Unido também quer restringir o uso de redes sociais por menores

Há 3h e 45min
Mais Europa

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

14 fev, 15:00

Seguro vence nos três concelhos que adiaram as eleições

Ontem às 20:49

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

14 fev, 17:00

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

Hoje às 07:00

Reatores de nova geração são o rosto de um renascimento nuclear americano. Alguns especialistas estão a fazer soar os alarmes

Ontem às 22:00