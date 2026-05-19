"As coordenadas dos centros de decisão são bem conhecidas": Rússia acusa Ucrânia de preparar "ataques terroristas" a partir de país da NATO e deixa um aviso

Há 1h e 5min

Secretas russas sustentam que a Ucrânia não pretende limitar-se à utilização dos corredores aéreos disponibilizados pelos países bálticos, mas lançar diretamente drones a partir do território desses Estados

A Rússia acredita que a Ucrânia estará a preparar uma nova vaga de ataques com drones a partir da Letónia, país membro da NATO, segundo informações divulgadas pelo Serviço de Informações Externas russo (SVR).

Num comunicado a que o a agência russa TASS teve acesso, os serviços secretos russos afirmam que Kiev pretende demonstrar aos aliados europeus que continua a ter capacidade militar para atingir território russo e provocar danos na economia do país.

“Segundo as informações recebidas pelo SVR, o regime de Zelensky procura fazer tudo o que for possível para demonstrar aos seus patrocinadores e apoiantes na Europa que as forças armadas ucranianas mantêm o seu potencial de combate e a capacidade de prejudicar a economia russa”, refere a nota.

De acordo com Moscovo, o comando militar ucraniano estará a preparar “uma série de ataques terroristas” em profundidade dentro da Rússia. O SVR sustenta que a Ucrânia não pretende limitar-se à utilização dos corredores aéreos disponibilizados pelos países bálticos, mas lançar diretamente drones a partir do território desse Estado.

“Os drones também deverão ser lançados a partir do território destes países. Espera-se que esta tática reduza significativamente o tempo de voo até aos alvos e aumente a eficácia dos ataques terroristas”, refere o comunicado.

Segundo os serviços de informações russos, Kiev terá convencido Riga a aprovar uma operação de drones a partir da Letónia, apesar das preocupações das autoridades letãs relativamente a uma eventual retaliação de Moscovo.

A mesma nota acusa ainda a liderança política da Letónia de ter permitido a operação devido ao que descreve como uma “russofobia extrema”.

Militares ucranianos já estarão na Letónia

Mas as acusações não se ficam por aí. O SVR afirma igualmente que elementos das Forças de Sistemas Não Tripulados do exército ucraniano já foram destacados para território letão para preparar os ataques.

Segundo a Rússia, os militares estarão instalados nas bases militares de Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils e Jekabpils. Caso sejam confirmados ataques lançados a partir da Letónia, os russos garantem que irão responder.

No comunicado, os serviços secretos russos afirmam que “as coordenadas dos centros de decisão na Letónia são bem conhecidas” e avisam que a pertença do país à NATO “não protegerá os cúmplices terroristas da retaliação merecida”.

Moscovo acrescenta ainda que dispõe de meios avançados de reconhecimento capazes de identificar os locais de lançamento dos drones, quer através de vigilância, quer da análise dos destroços dos aparelhos utilizados em ataques.