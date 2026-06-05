Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Ambulâncias, carrinhas dos correios ou carrinhas de pão: é desta forma que a Rússia está a transportar combustível para a frente de combate

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 12min
Soldados do exército russo ao lado dos seus camiões durante uma manifestação contra a ocupação russa na Praça Svobody (Liberdade) em Kherson, a 7 de março de 2022
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Os motoristas e acompanhantes foram instruídos a não utilizar uniformes militares, numa tentativa de tornar os veículos indistinguíveis de meios civis

As forças russas terão ordenado o transporte de combustível para a linha da frente através de ambulâncias, carrinhas dos correios, camiões de distribuição de pão e outros veículos civis, numa tentativa de contornar os ataques ucranianos contra a logística militar. A informação foi divulgada pela rede de resistência ucraniana ATESH, que cita uma fonte infiltrada no agrupamento militar russo “Dnepr”.

Segundo a mesma fonte, a medida aplica-se à autoestrada P-280 “Novorossiya”, considerada uma das principais rotas de abastecimento entre o sul da Rússia e os territórios ucranianos ocupados. Além de ambulâncias e viaturas de serviços municipais, deverão ser utilizados automóveis civis confiscados, carrinhas de entrega de alimentos e medicamentos, veículos postais e até meios de transporte disponibilizados por apoiantes da guerra.

O combustível estará a ser transportado em recipientes com capacidades entre 20 e mil litros. Os motoristas e acompanhantes foram instruídos a não utilizar uniformes militares, numa tentativa de tornar os veículos indistinguíveis de meios civis.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Estão a abandonar os camiões-cisterna. Quase ninguém os conduz agora, porque são destruídos ainda antes de chegarem ao destino”, afirmou a fonte citada pela ATESH, acrescentando que os condutores passarão a circular com roupa civil para dificultar a sua identificação a partir do ar.

A rede ucraniana sustenta que esta prática transforma categorias de veículos civis, incluindo ambulâncias, em alvos militares legítimos, apontando que a utilização de infraestruturas civis para fins militares contraria os artigos 37.º e 38.º do Protocolo Adicional I das Convenções de Genebra.

De acordo com a ATESH, a decisão surge como resposta direta à campanha ucraniana contra as infraestruturas energéticas e logísticas russas. Ao longo de 2025 e 2026, as forças ucranianas atingiram refinarias, depósitos de combustível, comboios-cisterna e terminais ferroviários, afetando rotas de abastecimento entre o Mar Negro e o Donbass.

A rede refere ainda que estas operações contribuíram para a escassez de combustível em territórios ocupados pela Rússia e em regiões fronteiriças russas, com sinais de racionamento visíveis na Crimeia e nas regiões de Kursk e Belgorod desde a primavera de 2026.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Rússia Ucrãnia Combustíveis Linha da frente Guerra na Ucrânia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Há 32 min

Ambulâncias, carrinhas dos correios ou carrinhas de pão: é desta forma que a Rússia está a transportar combustível para a frente de combate

Há 1h e 12min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Putin afirma que a Rússia está pronta para "chegar a um acordo" com a Ucrânia

Há 2h e 16min

Câmara dos Representantes dos EUA aprova apoio a Kiev e novas sanções à Rússia

Há 2h e 54min
Mais Europa

Mais Lidas

Morreu Marjane Satrapi. Família e amigos dizem que "morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa", o marido

Ontem às 10:16

Como um condutor "nervoso" com "vários artigos em ouro" permitiu à GNR apanhar autor de burla no Montijo

30 mai, 09:51

Odivelas: jovem mata namorada de 16 anos e é atropelado após o crime

3 jun, 22:13

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

Ontem às 12:23

Porque estão centenas de "bruxas modernas" a viajar para um antigo templo na Turquia?

Ontem às 17:00

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Knorr desmente CGTP: fábrica "nunca esteve com a produção totalmente parada" durante a greve geral

3 jun, 16:42

Concessionários do Algarve dizem que chapéus de sol em frente às concessões de praia são um "perigo"

2 jun, 20:59

Ivo Rosa também foi investigado por suspeitas de favorecimento pessoal num processo que envolvia milhões suspeitos de Angola

29 mai, 07:00

Acidente com trem de aterragem de um Boeing 787 faz vários feridos no aeroporto de Frankfurt

Ontem às 14:29

Estudante americano discute com a mãe no Japão por ela usar tanto o ChatGPT - vai espairecer e acaba desaparecido. Família implora pelo regresso do filho

Ontem às 18:05

Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

1 jun, 11:01