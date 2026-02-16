Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

Nuno Mandeiro
Há 55 min
Refinaria alemã (Foto: Sven Kaestner/Associated Press)

Desde janeiro que a Rússia já está a produzir menos 600 mil barris de petróleo por dia

A Rússia está a braços com um excedente crescente de petróleo. A capacidade de armazenamento está próxima do limite e as exportações continuam a cair drasticamente, à medida que a pressão norte-americana aumenta e a Europa continua a restringir as importações de bens russos.

Atingir o limite máximo de armazenamento de petróleo seria mais um duro golpe à economia de guerra russa, de acordo com o Kyiv Post.

Dados da Kpler e da Rystad Energy, divulgados pela Reuters, mostram que Moscovo está ter dificuldades para vender petróleo bruto, sobretudo para a Índia, que era um dos principais importadores do ouro negro russo até há bem pouco tempo.

Depois do início da guerra na Ucrânia, Nova Deli tornou-se na maior compradora de petróleo russo minerado nos Montes Urais, que chegava a território indiano por via marítima. No entanto, em janeiro a Índia reduziu em cerca de um terço as importações de crude para 1,1 milhões de barris por dia, abaixo da média de 1,7 milhões do ano passado.

O corte nas importações indianas fez com que perto de 150 milhões de barris exportados de portos russos ficassem retidos em cargueiros no mar.

Com a quebra no volume das exportações, estima-se que a Rússia esteja agora a exportar cerca de 2,8 milhões de barris por dia, em vez dos 3,4 milhões por dia exportados até janeiro.

Moscovo tem capacidade máxima de armazenamento em terra de 32 milhões de barris, sendo que os dados de satélite analisado pela Kpler a que a Reuters teve acesso mostram que aproximadamente metade já está a ser usada.

Sem locais de armazenamento, os produtores podem não ter outra opção a não ser interromper a mineração, o que a médio prazo pode ter real impacto numa das maiores máquinas de Vladimir Putin para fazer dinheiro. A Rystad Energy estima que a Rússia poderá ser forçada a reduzir a produção em cerca de 300 mil barris por dia até março ou abril.

Os cortes na produção já começaram. Fontes citadas pela Bloomberg afirmam que a produção de petróleo russa caiu 100 mil barris por dia em dezembro e outros 26 mil em janeiro, com base em dados governamentais confidenciais.

Segundo o Moscow Times, até ao final de 2025 a produção de petróleo na Rússia caiu para o menor nível dos últimos 15 anos, atingindo 512 milhões de toneladas .

Por sua vez, o Gazprombank e as companhias petrolíferas perderam cerca de 33 mil milhões de dólares em receitas de exportação devido a problemas logísticos e descontos acentuados que, em alguns casos, chegaram a quase 30 dólares por barril

