Navio de guerra russo faz raro exercício de fogo real a 70 km da costa britânica e durante 30 minutos

Há 27 min

A presença de navios de guerra russos junto às águas britânicas tem sido frequente ao longo de 2026

Uma fragata russa realizou, na segunda-feira, um raro exercício de fogo real no Canal da Mancha, a aproximadamente 70 quilómetros a sul de Plymouth, no mesmo dia em que Andy Burnham foi nomeado primeiro-ministro do Reino Unido.

O navio de guerra Neustrashimy, russo para "Destemido" informou inesperadamente que iria abrir fogo e pediu ao navio britânico que o acompanhava para se afastar para uma distância considerada segura.

Em resposta, segundo o The Guardian, o patrulha HMS Tyne reposicionou-se, permitindo que a fragata russa efetuasse um exercício de tiro com duração de cerca de 30 minutos, por volta das 09:30, em águas internacionais. Não foi confirmado quais os armamentos utilizados durante a operação.

O Neustrashimy, com 130 metros de comprimento, está equipado com mísseis de cruzeiro antinavio, um canhão de 100 milímetros capaz de disparar 50 projéteis por minuto e metralhadoras rotativas integradas no sistema de defesa aérea.

A presença de navios de guerra russos junto às águas britânicas tem sido frequente ao longo de 2026. No mês passado, outra fragata russa, o Admiral Grigorovich, disparou tiros de advertência a poucas centenas de metros de um iate britânico ao largo da Ilha de Wight.

Segundo o Ministério da Defesa britânico, a Royal Navy monitorizou o exercício de segunda-feira durante todo o seu decurso, continua a acompanhar de perto os movimentos da embarcação russa e mantém-se preparada para proteger a segurança nacional do Reino Unido.