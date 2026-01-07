Pais russos recusam dar brinquedos militares aos filhos apesar da ampla oferta

Ontem às 06:23

Embora as armas de brinquedo sejam tradicionalmente um item básico para todas as gerações, a disponibilidade deste produto na Rússia aumentou drasticamente após 2022

Os pais russos estão relutantes em oferecer brinquedos com temática militar aos seus filhos, apesar da maioria das lojas de brinquedos terem uma secção específica e o Exército russo estar mesmo envolvido na produção.

"Os pais não querem esta negatividade para os seus filhos. Embora ainda tenhamos brinquedos com temática militar, há muito menos do que no ano passado. Quase não há procura", adiantou um vendedor de uma loja de brinquedos no centro de Moscovo, citado pela agência Efe.

Lojas de brinquedos fora da área central da capital russa, um oásis da propaganda nacionalista mais forte, têm mais brinquedos relacionados com a guerra.

"A nossa loja fazia parte de uma cadeia britânica, que foi vendida quando a guerra [na Ucrânia em 2022] começou. Talvez isso tenha algo a ver com a situação", referiu outro vendedor de uma antiga loja de brinquedos da Hamleys, agora chamada Toys Pro.

O lojista foi taxativo: "As pessoas estão cansadas da guerra", observou.

Embora as armas de brinquedo sejam tradicionalmente um item básico para todas as gerações, a disponibilidade deste produto na Rússia aumentou drasticamente após 2022.

Na Rússia, onde as crianças recebem os seus presentes na véspera de Ano Novo, surgiram brinquedos de construção, particularmente modelos semelhantes a Lego, permitindo às crianças construir tanques modernos e até drones, como os que voam diariamente entre a Rússia e a Ucrânia e que remodelaram o estilo da guerra moderna.

Assim, após as sanções internacionais impostas em consequência da guerra e a saída de empresas ocidentais, marcas nacionais e chinesas, como a Brick Labs, Igrolend, Bondibon e Mega, dominaram o mercado.

No entanto, empresas europeias, como a neerlandesa Sluban, continuam a produzir modelos de equipamento militar utilizados na guerra na Ucrânia, como o tanque soviético BMD-2, que a Sluban vende juntamente com vários soldados de brinquedo, incluindo um operador de drone moderno.

O seu catálogo inclui também drones quadricópteros, cujas embalagens são concebidas com texto em russo especificamente para este público-alvo.

O Exército Russo também tem a sua própria linha de brinquedos, incluindo armas de brincar e outros produtos para crianças.

Por outro lado, dada a sua situação de isolamento cultural, a empresa Brick Labs lançou uma linha de blocos de construção baseada no folclore russo, apresentando personagens de contos tradicionais, como a bruxa Baba Yaga e os aventureiros cavaleiros Bogatyr.

As autoridades russas introduzem ativamente as crianças na guerra através de vários métodos.

Algumas das organizações responsáveis por isso são entidades federais como a Yunarmiya (Exército da Juventude), o Rosspatriotsentr e o Movimento Escolar Russo, que coordenam inúmeras iniciativas de educação militar.

As bolsas de estudo são também oferecidas por agências de segurança como o Comité de Educação e a Rosgvardia.

Estas organizações realizam atividades desportivas e campos de férias que, na realidade, ensinam princípios básicos da guerra.

Abrangem não só os primeiros socorros, mas também como agir num conflito e como montar uma espingarda kalashnikov, por exemplo.

A Yunarmiya, bastante ativa nos territórios ucranianos anexados pela Rússia e que celebrará o seu 10.º aniversário em 2026, vangloriou-se em dezembro de ter treinado um total de dois milhões de crianças.

Nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia, as crianças são coagidas nas escolas a juntarem-se a estes movimentos, onde são persuadidas com melhores refeições no refeitório e boas notas, como foi anteriormente noticiado pela estação estatal britânica BBC.