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Rússia sob ataque: Moscovo afirma ter destruído 354 drones e regista sete vítimas mortais

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 34min
As operações de busca e salvamento continuam, uma vez que o número de mortos resultante de um ataque com mísseis russos a um edifício residencial de nove andares em Kiev subiu para 24, a 15 de maio de 2025, na Ucrânia. O ataque, que ocorreu na quinta-feira, deixou também 48 feridos, incluindo duas crianças. Zelenskyy apresentou as suas condolências às famílias das vítimas. (Foto: Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia/Anadolu via Getty Images)
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Também São Petersburgo foi atingida. O governador da cidade informou que drones atingiram infraestruturas em vários distritos, causando estragos e deixando várias pessoas feridas

A Rússia afirma ter abatido 354 drones durante a última noite, numa vaga de ataques que atingiu várias regiões do país e também zonas da Ucrânia sob controlo russo. O balanço inclui vítimas mortais, feridos e danos em infraestruturas civis e industriais.

Na região de Donetsk, controlada por Moscovo, um ataque com drone atingiu um autocarro de passageiros que fazia a ligação entre Moscovo e Simferopol, na Crimeia ocupada. Segundo Denis Pushilin, líder instalado pelo Kremlin na região, o incidente provocou a morte de sete pessoas e deixou outras 11 feridas.

Também São Petersburgo foi atingida. O governador da cidade informou que drones atingiram infraestruturas em vários distritos, causando estragos e deixando várias pessoas feridas.

Os ataques ocorreram no mesmo dia em que arranca o Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, conhecido como o “Davos russo”, evento promovido pelo Presidente Vladimir Putin.

Na região de Leninegrado, a noroeste de Moscovo, as autoridades russas indicaram ter abatido três drones e garantiram que continuavam a responder a novos ataques.

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Já na região de Tambov, no centro da Rússia, drones atingiram a cidade de Michurinsk, causando danos em edifícios de apoio de uma instalação industrial, num prédio residencial e numa biblioteca. Segundo o governador Yevgeny Pervyshov, não foram registados feridos.

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