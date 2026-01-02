Como a Ucrânia encontrou formas de lidar com um dos maiores desafios da guerra

2 jan, 09:11

Os ataques implacáveis da Rússia não param, mas os ucranianos tentam encontrar formas de os contornar

Liudmyla Shramko deixou Kiev em 2024 com as suas filhas gémeas pequenas para fugir dos bombardeamentos e dos apagões. Mas, um ano depois, apagões de 16 horas alcançaram-na no oeste da Ucrânia.

A mulher de 40 anos lembra-se de uma falha de energia não programada de dois dias no seu apartamento na capital, no verão de 2024, quando faziam 40 graus Celsius. "Foi extremamente difícil com as crianças", confessa à CNN. Além de não poder ligar o ar condicionado, também não podia cozinhar nem usar o elevador.

A iluminação pública é muito limitada nas cidades ucranianas durante os apagões (Liudmyla Shramko)

Quando Shramko se mudou para uma nova cidade com as suas filhas Oleksandra e Yelizaveta, então com um ano de idade, procurou um apartamento com o tipo de comodidades à prova de apagões que não tinha em Kiev, como um fogão a gás.

No ano passado, esta mãe voltou a ter de viver com apagões, mas desta vez durante o inverno. Na maioria das casas ucranianas, quando a eletricidade é cortada, o aquecimento também deixa de funcionar.

Liudmyla Shramko brinca com as suas filhas durante um recente apagão na Ucrânia ocidental (Liudmyla Shramko)

A Rússia tem bombardeado a infraestrutura energética da Ucrânia com drones e mísseis nas últimas semanas, empregando uma tática usada em invernos anteriores. Os ataques deixaram dezenas de milhares de pessoas em todo o país sem energia elétrica ou aquecimento no meio de temperaturas congelantes. Como disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o objetivo desses ataques é “criar caos e exercer pressão psicológica sobre a população”.

Os enormes ataques a Kiev em 27 de dezembro deixaram mais de 40% dos edifícios residenciais da capital sem aquecimento. Em média, os residentes de Kiev ficaram sem eletricidade durante 9,5 horas por dia em dezembro.

Com o sistema energético do país sobrecarregado, as empresas de energia tiveram de programar cortes de energia rotativos, e a vida dos ucranianos é agora regida por esses horários.

As mães de crianças pequenas correm para lavar grandes quantidades de roupa infantil assim que a energia volta. Os idosos esperam pelo fornecimento de eletricidade para poderem usar o elevador e sair de casa.

Alguns cafés e restaurantes alteram os seus menus e até os preços, dependendo se estão a usar energia da rede ou geradores a diesel.

Kamianets-Podilskyi, a cidade onde Shramko vive agora, no oeste da Ucrânia, não tem iluminação à noite, diz-nos a mulher. Por isso, ela e o marido levam os filhos para fora de casa de manhã, antes de escurecer. As crianças já estão tão habituadas ao barulho dos geradores que dormem tranquilamente, por mais barulhento que seja, acrescenta a mãe.

Conduzir em Kiev durante um apagão pode ser complicado (CNN)

Para muitos ucranianos, a parte mais difícil é a incerteza, com os implacáveis ataques russos a agravarem os apagões programados.

“Estamos constantemente preocupados”, diz Shramko. "Estamos sempre a pensar no que vai acontecer a seguir. O que acontecerá se não houver eletricidade durante dois ou três dias, por exemplo? O que acontecerá se não conseguirmos carregar as nossas baterias?"

As baterias alimentam lâmpadas que podem ser utilizadas durante os apagões - centrais elétricas portáteis - bem como telemóveis e computadores portáteis.

Não é só a eletricidade e o aquecimento que podem ser cortados durante dias. Um ataque russo à cidade portuária de Odessa, durante a noite de 13 de dezembro, também afetou o abastecimento de água.

Essa noite foi “apocalíptica”, confessa Valeriya, residente em Odesa, à CNN.

"A noite foi simplesmente horrível, com mísseis balísticos, Shaheds [drones iranianos] e defesa aérea. Não dormi toda a noite, escondendo-me no corredor. Depois dos ataques, a luz, a água e o aquecimento foram imediatamente cortados", diz.

Na manhã seguinte, foi a um café “para carregar o telemóvel, aquecer-me e tomar o pequeno-almoço, porque não podia cozinhar nada em casa”. No exterior, nem os semáforos estavam a funcionar, conta Valeriya.

O café também não tinha água corrente, pelo que as casas de banho estavam fora de serviço e a água da torneira, normalmente fornecida gratuitamente, não estava disponível.

A falta de água corrente não impediu Pavlo Smyrnov, solista do Teatro Académico Nacional de Ópera e Ballet de Odesa, de tomar um duche: publicou um vídeo nas redes sociais a 13 de dezembro mostrando um duche improvisado feito com um dispensador de água de escritório e um powerbank. Chamou-lhe o “duche invencível”.

Também publicou um vídeo de si próprio a dançar com os seus filhos no escuro durante um apagão.

Crianças praticam esgrima durante um apagão em Kiev (Oksana Daniluk)

Outras atividades são mais dependentes da alimentação elétrica. Mas também aqui, uma escola encontrou uma solução.

“O meu filho de sete anos faz esgrima”, começa por dizer Oksana Daniluk, mãe de três filhos em Kiev. “As escolas têm geradores, mas nenhum gerador aguenta 16 horas sem eletricidade.” Os cortes de eletricidade agravaram-se em dezembro, com alguns a durarem 16 horas.

“Parte do equipamento de vedação depende da eletricidade”, diz à CNN. "É um equipamento profissional que se ilumina quando é atingido. Claro que, quando não há eletricidade, é impossível ligar estes sensores... por isso, o treinador tenta contar sozinho."

Na opinião de Daniluk e da sua família, a vida não pára quando as luzes se apagam. "Nada pára. As escolas continuam a formar atletas campeões. As escolas de música preparam-se para os concertos académicos. Por outras palavras, a falta de luz não é razão para deixar de viver", acrescenta.

No oeste da Ucrânia, Shramko defende que o mundo não deve sentir pena da Ucrânia, mas sim prestar-lhe apoio.

"Apesar de todas estas circunstâncias, estamos a tornar-nos mais fortes. Independentemente do local onde nos encontramos, estamos todos a lutar pelas nossas vidas", afirma.

Talvez já tenhamos esquecido as vidas que tivemos, porque quatro anos de guerra é demasiado. Mas somos uma nação inteligente. E merecemos que o mundo se una à nossa volta e nos ajude a ultrapassar este momento".

Kostya Gak e Ivana Kottasová da CNN contribuíram para esta reportagem