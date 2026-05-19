O duplo ato de Xi: dias depois de receber Trump, a China prepara-se para Putin

Há 1h e 53min

Rússia espera chegar à China para alinhar num "estabelecimento de um mundo multipolar" que apresente um "novo tipo de relações internacionais"

Menos de uma semana depois de Xi Jinping ter estendido a passadeira vermelha ao presidente norte-americano, Donald Trump, o líder chinês está a receber outro convidado de honra - e desta vez é um aliado próximo.

O presidente russo, Vladimir Putin, deverá chegar à capital chinesa esta terça-feira para uma visita de Estado claramente planeada para mostrar o alinhamento entre Pequim e Moscovo face à turbulência geopolítica global.

Tanto Pequim como Moscovo estão a navegar por relações instáveis ​​com os Estados Unidos de Trump e a avaliar se devem desempenhar algum papel para ajudar a pôr fim ao conflito EUA-Irão, que comprometeu o fornecimento global de petróleo e desviou a atenção de Washington da própria guerra da Rússia na Ucrânia, que dura há anos.

O facto de Xi estar a receber, num intervalo de uma semana, dois líderes mundiais que estão envolvidos em conflitos aparentemente insolúveis, criados pelos próprios, dificilmente passará despercebido ao governo chinês, que tem utilizado a guerra de Trump com o Irão, em particular, para promover a China como um líder global alternativo e responsável.

Tanto Pequim como Moscovo também se inspiraram na mudança radical da política externa tradicional dos EUA promovida por Trump para avançar na sua própria visão de um mundo que não seja dominado pelo poder americano ou por um sistema de alianças liderado pelos EUA.

Trump e Xi a apertar as mãos em Pequim (CCTV)

A visita desta semana é a 25.ª de Putin à China nos seus mais de vinte anos como presidente - um período em que a China e a Rússia estreitaram a cooperação em matéria de comércio, segurança e diplomacia, impulsionadas por uma desconfiança mútua em relação a Washington e uma aparente afinidade pessoal entre Putin e Xi - que costumam referir-se um ao outro como “queridos” ou “velhos” amigos. Os dois já se encontraram mais de 40 vezes.

Trata-se de uma visita de Estado, pelo que é provável que Putin seja recebido numa cerimónia com níveis semelhantes de pompa e circunstância - de passadeira vermelha a banda militar - à oferecida por Xi a Trump na semana passada.

Numa mensagem que tradicionalmente divulga antes das suas viagens à China, Putin elogiou as relações entre a Rússia e a China, afirmando que estas atingiram um “nível verdadeiramente sem precedentes”.

Os dois lados apoiam-se “em questões que afetam os interesses fundamentais de ambos os países, incluindo a proteção da soberania e da unidade estatal”, disse numa mensagem divulgada esta terça-feira.

Antes da visita, os meios de comunicação estatais chineses também publicaram artigos a elogiar os laços “inabaláveis” entre os dois países no meio de uma “turbulenta conjuntura internacional”.

Um artigo do jornal estatal Global Times apresentava também as visitas quase consecutivas dos líderes norte-americano e russo como um sinal de que a China estava a “emergir rapidamente como o ponto focal da diplomacia global”.

Na ordem do dia: Trump, energia e a ordem mundial

O recente encontro de Xi com Trump, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como a cooperação entre os dois líderes nas áreas da energia, comércio e segurança, deverão ser alguns dos temas das discussões marcadas para esta quarta-feira.

Deverão também consolidar a sua visão do mundo alinhada numa declaração sobre o “estabelecimento de um mundo multipolar” e um “novo tipo de relações internacionais”, afirmou Yury Ushakov, conselheiro do Kremlin, no início desta semana.

Esta não é a primeira vez que Putin e Xi mantêm conversações em estreita proximidade com os EUA. Falaram horas depois da tomada de posse de Trump, no ano passado, dias depois de Trump ter falado com Xi. Putin informou ainda Xi sobre as conversações anteriores entre os EUA e a Rússia sobre o fim da guerra na Ucrânia.

Para Putin, as recentes perdas do seu exército na guerra na Ucrânia, que dura há mais de quatro anos, podem aumentar a pressão sobre o encontro.

As compras de petróleo russo pela China e as exportações de bens de dupla utilização têm sido cruciais para o esforço de guerra de Moscovo. Tornaram também a relação cada vez mais desequilibrada, na qual Moscovo depende fortemente do seu vizinho mais rico e tecnologicamente avançado.

A Rússia é já a principal fonte de petróleo bruto da China. Os compradores chineses têm adquirido o petróleo a preços baixos desde a imposição de sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia por Putin.

O conflito no Médio Oriente e o risco de instabilidade futura podem agora levar Pequim a depender mais da Rússia para o fornecimento de combustível.

Xi e Putin deverão discutir esta semana o gasoduto Força da Sibéria 2, um projeto há muito falado, que avançou durante a última visita de Putin à China, em setembro de 2025.

Mas não apenas por questões energéticas, o conflito no Irão terá provavelmente uma grande importância nas negociações, especialmente após a visita de Trump.

O líder norte-americano procurou consensos com a China sobre aspetos do conflito, com um comunicado da Casa Branca a afirmar que os dois líderes concordaram que o Irão não pode ter armas nucleares e que o Estreito de Ormuz será reaberto.

Tanto a China como a Rússia são parceiros próximos de Teerão e têm desempenhado um papel fundamental na sua proteção das sanções americanas nos últimos anos. A China é também o principal comprador de petróleo bruto iraniano, alvo de sanções por parte dos EUA.

A Rússia forneceu ao Irão informações de segurança sobre a localização de tropas e instalações americanas, como foi noticiado pela CNN no início do conflito. No mês passado, fontes disseram à CNN que a China se preparava para entregar armas ao Irão - uma alegação que Pequim nega.

Agora, questiona-se se ambos os países têm interesse em participar num processo de paz, dado que Teerão já tinha manifestado interesse em que a China e a Rússia assumissem o papel de garantes de segurança.

Desempenhar um papel no fim do conflito poderia potencialmente render boa vontade aos Estados Unidos, mas seria uma estratégia cautelosa de ambos os líderes, que procuram proteger as suas próprias parcerias, interesses e ambições globais.

Anna Chernova, da CNN, contribuiu para esta reportagem