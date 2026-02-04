Acabou um acordo nuclear crucial. Agora Putin tem de lidar com o mito de que a Rússia é uma superpotência

Há 52 min

ANÁLISE || Acordo New START expira esta quinta-feira e pode abrir portas a um futuro de expansão nuclear praticamente ilitimado por parte dos EUA

Desde o colapso da antiga União Soviética, a Rússia tem tido uma presença substancialmente reduzida no cenário internacional.

A dissolução daquilo a que o antigo presidente dos EUA Ronald Reagan chamou de “império do mal”, em 1991, deixou o Kremlin com menos território, menos poder financeiro e menos influência em todo o mundo.

Mas a Rússia manteve a sua influência numa área crucial.

O seu estatuto contínuo de superpotência nuclear, em pé de igualdade com os Estados Unidos, garantiu - mesmo a uma Moscovo enfraquecida - um lugar na mesa principal da diplomacia internacional.

Nas cimeiras nucleares, o líder do Kremlin podia sentar-se solenemente em frente ao presidente da Casa Branca - tal como nos dias de glória da Guerra Fria - para decidir sobre questões de segurança internacional.

Em 2010, o então presidente dos EUA, Barack Obama, e o seu homólogo russo, Dmitry Medvedev, fizeram exatamente isso, concordando com o New START (Tratado de Redução de Armas Estratégicas), que foi saudado na altura pela Casa Branca como um acordo “histórico”. O novo tratado START limita ambos os países a um máximo de 1.550 ogivas nucleares de longo alcance instaladas em sistemas de lançamento, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos lançados por submarinos e bombardeiros.

Mas esses dias, assim como o próprio tratado New START, que expira na quinta-feira, parecem ter chegado ao fim.

O presidente dos Estados Unidos Barack Obama, à esquerda, e o presidente da Rússia Dmitry Medvedev, à direita, assinam um tratado para reduzir os arsenais nucleares dos seus países em Praga, República Checa, em 8 de abril de 2010. (Jewel Samad/AFP/Getty Images)

O fim do último acordo de controlo de armas entre os EUA e a Rússia - que Washington acusou repetidamente Moscovo de violar ao negar inspeções às instalações nucleares russas - foi ignorado pela administração Trump, com o próprio presidente norte-americano a encolher os ombros perante a terrível perspetiva de um mundo sem limites nucleares.

“Se expirar, expira”, brincou Trump em janeiro, ao sugerir que um acordo “melhor” poderá eventualmente ser feito.

A falta de urgência óbvia por parte de Washington contrasta fortemente com a ansiedade em Moscovo, onde tem havido muito lamento e ranger de dentes sobre a questão da redução de armas.

Em declarações aos jornalistas em Moscovo, à medida que se aproximava o fim do tratado New START, Medvedev - que já não era presidente, mas um oficial de segurança sincero à margem do poder - alertou para o perigo de permitir que o acordo caducasse. O antigo chefe de Estado russo sugeriu que isso aceleraria o “Relógio do Juízo Final”, a representação simbólica de quão perto a humanidade está de destruir o mundo.

“Não quero dizer que isso significa imediatamente uma catástrofe e o início de uma guerra nuclear, ainda assim deve alarmar todos”, acrescentou Medvedev.

O Kremlin certamente parece alarmado. A sua proposta de prorrogar os termos do New START foi, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, até agora recebida com silêncio por parte dos EUA, ameaçando desencadear uma nova era de insegurança.

“Pela primeira vez, os Estados Unidos e a Rússia - os dois países que possuem os maiores arsenais nucleares do mundo - ficarão sem um documento fundamental que limite e estabeleça controlos sobre esses arsenais”, disse Peskov aos jornalistas numa recente teleconferência focada na questão nuclear.

“Acreditamos que isto é muito mau para a segurança global e estratégica”, acrescentou, enfatizando os medos que provavelmente são partilhados por grande parte do mundo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, acompanhado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, à esquerda, pelo secretário da Guerra, Pete Hegseth, ao centro à direita, e pelo secretário da Marinha, John Phelan, anunciou a criação do navio de guerra da "classe Trump" na propriedade Mar-a-Lago de Trump, na Flórida, em 22 de dezembro. (Tasos Katopodis/Getty Images)

Mas as manifestações de preocupação do Kremlin podem ser mais egoístas e estratégicas do que a Rússia está disposta a admitir.

Além de ser privada de uma plataforma de redução de armas que ostenta um dos últimos vestígios do poder da era soviética, Moscovo enfrenta agora um futuro de expansão nuclear potencialmente ilimitado dos EUA.

A administração Trump, por exemplo, já voltou a lançar a ideia de navios de guerra com armas nucleares da “classe Trump”, uma política da era da Guerra Fria que foi abandonada há décadas.

A antiga União Soviética podia ter feito o mesmo. Mas com uma economia e um orçamento de defesa que representam apenas uma fração dos de Washington, Moscovo não tem praticamente nenhuma esperança de conseguir acompanhar a corrida ao armamento norte-americana, exacerbando a já notória diferença de poder e influência entre os antigos rivais.

É claro que os EUA têm as suas próprias razões para permitir que o controlo de armas nucleares com a Rússia expire, entre as quais se destaca o desejo de incluir a China, uma potência nuclear emergente, em acordos futuros.

Mas o fim do New START marca o fim de uma era, não apenas de tratados de controlo de armas entre “superpotências” que se concentravam exclusivamente em Moscovo e Washington, mas também daquela em que os EUA estavam dispostos a aceitar limites nucleares.