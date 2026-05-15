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Receio de Putin confirma-se: economia da Rússia recua pela primeira vez em três anos

Agência Lusa , PF
Há 26 min
Moscovo (EPA)

No primeiro trimestre do ano passado, o PIB da Rússia cresceu 1,4% em termos homólogos, de acordo com as estatísticas oficiais

A economia da Rússia recuou 0,2% no primeiro trimestre de 2026, registando a primeira queda trimestral em três anos, segundo indicam os dados oficiais do serviço estatístico Rosstat divulgados esta sexta-feira.

No primeiro trimestre do ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia cresceu 1,4% em termos homólogos, de acordo com as estatísticas oficiais.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, intensificou os bombardeamentos nas últimas semanas, o que tem levado Volodymyr Zelensky a insistir nos apelos internacionais para obrigar Moscovo a parar com a ofensiva.

Em 24 de abril, a União Europeia aprovou aquele que é já o 20º. pacote de sanções contra a Rússia desde o início do conflito.

Temas: Rússia Economia russa Zelensky Volodymyr Zelensky Vladimir Putin
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