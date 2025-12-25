Moscovo recomenda a cidadãos russos que evitem viajar para a Alemanha, "a não ser que seja absolutamente necessário"

25 dez 2025, 20:11
As portas de Bradenburgo são um dos pontos de interesse de Berlim (Markus Schreiber/AP)

Recentemente, os serviços secretos alemães atribuíram à Rússia um ciberataque contra o controlo de tráfego aéreo germânico em 2024

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia recomendou esta quinta-feira aos seus cidadãos que evitem viajar para a Alemanha, devido ao que considera ser a violação constante dos direitos dos russos em solo germânico.

“Apelamos aos cidadãos do nosso país a que se abstenham de viajar para a Alemanha, a não ser que seja absolutamente necessário”, disse, em conferência de imprensa, a porta-voz do ministério, precisando que as recomendações foram publicadas nos portais oficiais da diplomacia russa.

Maria Zakharova acrescentou que a informação “pode ser útil para os jornalistas baseados na Alemanha, já que também existem problemas [lá]”, que não especificou.

Lembrando que “na história da Alemanha houve momentos” em que as autoridades germânicas entenderam manifestações nacionalistas “como uma espécie de norma” – o que “conduziu a uma catástrofe global” –, a porta-voz deixou ainda, citada pela agência de notícias espanhola EFE, uma pergunta retórica às autoridades de Berlim: “Solucionarão os vossos problemas ou pensam que tudo vai bem?”.

Recentemente, o Governo alemão convocou o embaixador russo, Serguei Nechayev, depois de os serviços secretos germânicos terem atribuído à Rússia um ciberataque contra o controlo de tráfego aéreo germânico, em 2024, e uma campanha de desinformação em vésperas das eleições gerais realizadas em fevereiro de 2025.

Há duas semanas, o chanceler alemão, Friedrich Merz, tinha também alertado que o Presidente russo, Vladimir Putin, não parará se a Ucrânia cair ante a Rússia, tal como para Adolf Hitler não foi suficiente, em 1938, a região na então Checoslováquia dos Sudetos, que o chanceler invadiu e mais tarde anexou após um pacto com outros países que tentavam evitar uma guerra na Europa.

Hoje, os Correios da Rússia anunciaram também a suspensão temporária do envio de encomendas terrestres para a Lituânia, Letónia, Estónia, Eslovénia e Croácia, embora, segundo a agência de notícias russa TASS, se mantenha o transporte aéreo.

Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e, desde então, a guerra já custou dezenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.

Temas: Rússia Alemanha Guerra Ucrânia

