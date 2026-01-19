Presidente da Bulgária demite-se após novo episódio da crise política

Agência Lusa , AG
Há 1h e 25min
Rumen Radev (Valentina Petrova/AP)

Rumen Radev pediu perdão pelo que não conseguiu fazer

O presidente da Bulgária, Rumen Radev, anunciou esta segunda-feira a sua demissão, antes das legislativas antecipadas agendadas para a primavera, no mais recente episódio da crise política que há cinco anos desestabiliza o país.

“Amanhã, apresentarei a minha demissão do cargo de Presidente da República da Bulgária”, afirmou Rumen Radev, de 62 anos, numa declaração oficial à nação.

Este anúncio surge após nove anos de Radev naquele cargo e numa altura em que o país balcânico se encontra sem Governo, depois da demissão do executivo em dezembro de 2025, após uma onda de contestação popular desencadeada pela introdução do euro.

“Hoje, dirijo-me a vós pela última vez como Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de pedir perdão pelo que não consegui fazer. Mas é precisamente a minha convicção de que o conseguiremos que é um dos principais motivos desta decisão”, disse Radev, na mensagem transmitida pela televisão pública nacional.

Temas: Rumen Radev

Europa

