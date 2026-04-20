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Ex-presidente pró-Rússia vence legislativas na Bulgária, as oitavas eleições em cinco anos

CNN Portugal , AM
Há 45 min
Rumen Radev (AP)

Rumen Radev conquistou a maioria parlamentar

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O ex-presidente búlgaro Rumen Radev conquistou uma maioria parlamentar nas oitavas eleições legislativas em cinco anos, com 44,7% dos votos, de acordo com os resultados eleitorais divulgados esta segunda-feira, quando estão contabilizados 91,68% dos votos.

Radev, um ex-piloto de caça eurocético que se opõe ao apoio militar aos esforços de guerra da Ucrânia contra Moscovo, renunciou à presidência em janeiro para concorrer às legislativas, que se realizaram após protestos em massa terem forçado a saída do governo anterior em dezembro.

Uma campanha habilidosa nas redes sociais, fundos eleitorais abundantes e uma promessa de estabilidade impulsionaram o apoio a Radev neste país balcânico de cerca de 6,5 milhões de habitantes, onde os eleitores estão cansados de repetidas eleições antecipadas e de um pequeno grupo de políticos veteranos amplamente considerados corruptos.

"Precisamos, finalmente, de um caminho para uma Bulgária democrática e moderna", afirmou Radev no domingo após votar em Sófia. "Precisamos do nosso programa muito robusto no parlamento para apoiar os cidadãos búlgaros a saírem o mais rapidamente possível desta situação tão difícil."

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Sobre as relações com Moscovo, afirmou: "Espero que desenvolvamos relações práticas com a Rússia baseadas no respeito mútuo e na igualdade de tratamento."

Temas: Rumen Radev Eleições Bulgária
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