"Foi devastador". Governo "tudo está a fazer para ser reposta a energia" em Leiria

Andreia Miranda
Há 46 min


 

Rui Rocha garante ainda que falhas no SIRESP foram momentâneas

Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil, assegurou que "todas as áreas de Governo" estão a "fazer tudo" para "acautelar" que tudo seja feito para recuperar a normalidade em Leiria. 

"Aquilo que importa neste momento é restabelecer a normalidade para as pessoas, para as empresas, que foram afetadas por uma extrema violência.", afirmou o governante, acrescentando que está a ser feito tudo para ser reposta a energia no distrito.

Segundo Rui Rocha, "ainda estão hoje 452 mil utentes sem energia, 298 mil no distrito de Leiria", acrescentando que o restabelecimento está a ser feito "primeiro nos centros mais urbanos e depois com maior dificuldade em zonas mais rurais". "Mas tudo estamos a fazer para que durante o dia de hoje possa ser gradualmente reposta o fornecimento de energia, bem como, esperando que as comunicações, e neste momento estão mais de mil operacionais das várias operadoras móveis no terreno, para tentar restabelecer também essas ligações".

Quanto ao SIRESP, que ficou indisponível na Batalha, Rui Rocha garante que "isso foi algo momentâneo". 

"Este fenómeno foi de uma gravidade também, é que uma das coisas que também perturbou foi, sobretudo, o alinhamento das antenas com o satélite, por força de uma velocidade completamente fora daquilo que é previsível, também em simultâneo com aqui alguma quebra dos operadores móveis, e apesar disso, e desse caso específico da Batalha, durante a manhã, a única rede que funcionou em pleno foi a rede SIRESP", adiantou o governante, acrescentando que "já foi ontem reforçado para essa região, quer também com geradores, quer também com torres móveis de antenas que temos, para garantir que a rede SIRESP funcione em pleno".

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Temas: Rui Rocha Proteção Civil Leiria Depressão Kristin

Governo

"Foi devastador". Governo "tudo está a fazer para ser reposta a energia" em Leiria

Há 46 min

Entidades públicas que ocupam imóveis da Segurança Social deixam dívida de 33,7 milhões de euros por pagar

Há 3h e 6min
01:27

Ainda não acabou. O apelo de Montenegro aos portugueses por causa do mau tempo

Ontem às 17:34
07:04

Montenegro lamenta mortes provocadas por "evento meteorológico extremo" e destaca "prontidão" da Proteção Civil

Ontem às 17:33
Mais Governo

Mais Lidas

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Ontem às 12:16

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Ontem às 06:41

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

Ontem às 07:21

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Ontem às 08:04

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Ontem às 10:53

O Reino Unido não vai ser obrigado a escolher entre os EUA e a China, garante Starmer

27 jan, 15:57

Trubin (sim, o guarda-redes) marcou e apura o Benfica para o play-off. Sporting segue direto para os oitavos

Ontem às 19:34

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

"O Tomás e o António diziam 'um, um' e eu: 'O quê?'": Trubin não sabia que o Benfica precisava de um golo para passar

Ontem às 23:10

VÍDEO: Estádio da U. Leiria destruído após passagem da depressão Kristin

Ontem às 10:49

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

27 jan, 09:46