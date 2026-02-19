Governo escolhe Rui Moreira para ser o próximo embaixador de Portugal na OCDE

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 15min
Rui Moreira (LUSA/Fernando Veludo)

Ex-autarca do Porto vai substituir Manuel Lobo Antunes, que deixa o cargo por limite de idade

O ex-presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, vai ser o próximo embaixador de Portugal na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), adiantou hoje à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Rui Moreira, de 69 anos, é a escolha do Governo liderado por Luís Montenegro para substituir Manuel Lobo Antunes no cargo, na organização da qual Portugal é um dos países fundadores.

Segundo o Portal Diplomático, Manuel Lobo Antunes era o embaixador de Portugal para a OCDE desde março de 2022.

A notícia tinha sido adiantada pelo jornal Diário de Notícias, que citou fonte oficial do MNE e indicou que Manuel Lobo Antunes deixa o cargo por limite de idade.

Rui Moreira terminou no final de 2025 um ciclo de 12 anos à frente da autarquia da segunda maior cidade do país como independente.

Recentemente, Rui Moreira foi mandatário nacional do candidato presidencial Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS.

A OCDE começou a funcionar em 1961, sucedendo à anterior Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE), criada em 1948 para ajudar a administrar o Plano Marshall para a reconstrução da Europa.

A organização visa atualmente promover a democracia e a economia de mercado e tem como membros, além de Portugal, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Turquia.

Temas: Rui Moreira Embaixador de Portugal na OCDE OCDE

País

04:06

"Impressionante", 124 pessoas detidas após confrontos entre adeptos do Sporting e Benfica. "Vamos ter muito trabalho nos tribunais"

Há 16 min
00:41

124 detidos após confrontos antes do dérbi de futsal entre Sporting e Benfica

Há 35 min

Jovem acusado de espionagem esteve preso na Ucrânia e deu 'pen' a agente diplomático russo em Lisboa

Há 1h e 6min

Governo escolhe Rui Moreira para ser o próximo embaixador de Portugal na OCDE

Há 1h e 15min
Mais País

Mais Lidas

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Ontem às 12:16

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

18 fev, 15:06

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a suspeita de incêndio em avião da Ryanair

18 fev, 19:35

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

"Grito do Ipiranga": Europa está a quebrar o tabu nuclear para enfrentar Moscovo

Ontem às 07:00

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

17 fev, 12:49

Os EUA estão preparados para atacar o Irão este fim de semana. Mas Trump ainda está a pensar

Ontem às 08:47