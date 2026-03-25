Incitamento ao ódio: PJ faz buscas ao presidente da câmara de Albufeira eleito pelo Chega

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No mandado de busca, emitido pelo Ministério Público de Évora, é ordenada a apreensão para clonagem de suportes digitais na câmara

A Polícia Judiciária está na manhã desta quarta-feira a fazer buscas na câmara de Albufeira - sendo o visado da operação o novo presidente da autarquia, Rui Cristina, eleito pelo Chega, apurou a CNN Portugal.

Em causa, suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio, tendo por base declarações do autarca em assembleia municipal - relacionadas com habitações para elementos da comunidade cigana.

No mandado de busca, emitido pelo Ministério Público de Évora e a que a CNN teve acesso, é ordenada a apreensão para clonagem de suportes digitais na câmara - nomeadamente computadores onde a PJ procurará trocas de mensagens e emails trocados por Rui Cristina que tenham relevância para o processo.

Em causa estão também as declarações, de novembro, numa assembleia municipal, em que Rui Cristina disse que não ia gastar dinheiro em habitações para ciganos.