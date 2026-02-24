Moreirense "reclama créditos" ao Vitória por causa do atual treinador do Sporting

Agência Lusa , AG
Há 35 min
Rui Borges (Sporting)

Em causa a transferência de Rui Borges de Guimarães para Alvalade

O Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, interpôs uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para “reclamação de créditos” ao Vitória de Guimarães, relativamente ao treinador Rui Borges, confirmou hoje fonte do clube ‘cónego’ à agência Lusa.

Agora no comando do Sporting, o treinador, de 44 anos, mudou-se do emblema da vila de Moreira de Cónegos para o vizinho Vitória de Guimarães no início da época 2024/25, numa operação a ‘custo zero’, e rumou aos ‘leões’ em dezembro de 2024, numa transferência de 4,1 milhões de euros, cuja verba seria repartida pelos dois clubes vimaranenses.

“Houve uma negociação com o Sporting e com os adjuntos de Rui Borges. Não será 50% para cada clube, como se tem dito, mas será um valor aproximado”, disse o presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, em 26 de dezembro de 2024, na conferência de imprensa de apresentação do treinador Daniel Sousa como sucessor do técnico transmontano.

Com o processo arbitral no TAD, aberto na terça-feira, o Moreirense pretende garantir uma porção maior dessa verba em relação àquilo que o Vitória de Guimarães entendeu distribuir.

Temas: Rui Borges Dívida Moreirense Vitória de Guimarães

Sporting

