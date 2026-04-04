Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

As conclusões do estudo indicam um "efeito específico do sexo", algo que se pode esperar no caso de químicos que perturbam o sistema endócrino

Os “químicos eternos” conhecidos como PFAS parecem estar a acelerar o envelhecimento dos homens na casa dos 50 e no início dos 60 anos, concluiu um novo estudo.

Chamadas “químicos eternos” devido aos anos que demoram a decompor-se, as substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas estão presentes no sangue de cerca de 98% dos norte-americanos, segundo as Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos.

O envelhecimento epigenético — uma medição da idade biológica de uma pessoa, em vez da idade cronológica — mostrou-se mais avançado nos homens, de acordo com o estudo.

“As associações entre a exposição aos PFAS e o envelhecimento epigenético acelerado foram mais fortes nos homens com idades entre os 50 e os 65 anos”, disse por e-mail Xiangwei Li, autor sénior do estudo e professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Jiao Tong de Xangai, na China.

“Nos homens mais jovens e nos com mais de 65 anos, as associações foram mais fracas e, de um modo geral, não foram estatisticamente significativas”, disse Li. “Observámos algumas associações nas mulheres, mas foram, em geral, menores e menos consistentes do que as observadas nos homens de meia-idade.”

As conclusões indicam um “efeito específico do sexo”, algo que se pode esperar no caso de químicos que perturbam o sistema endócrino, uma rede vital que regula funções essenciais do organismo, como o crescimento, o metabolismo, o humor e a reprodução, disse Jane Muncke, diretora-geral e diretora científica do Food Packaging Forum, que não participou no estudo.

O fórum é uma fundação sem fins lucrativos sediada em Zurique, na Suíça, dedicada à comunicação científica e à investigação sobre plásticos e outros químicos usados na indústria.

Nos homens, a acumulação de PFAS pode reduzir os níveis de testosterona, prejudicar a qualidade do esperma e aumentar o risco de cancros dos testículos e dos rins.

Estudos anteriores mostram que as mulheres parecem eliminar certos PFAS mais depressa do que os homens devido à gravidez, à amamentação e à perda de sangue menstrual. Os estudos também concluíram que a diferença na acumulação de PFAS entre mulheres e homens diminui após a menopausa.

Embora os resultados do novo estudo sejam interessantes, “não podem ser interpretados como uma relação de causa e efeito, mas antes como peças de um puzzle, ou blocos de construção, para estabelecer plausibilidade biológica”, disse Muncke por e-mail.

O American Chemistry Council, que representa a indústria, disse à CNN que o estudo “exploratório” se baseou numa pequena amostra de idosos, usando dados recolhidos há mais de 20 anos.

“Este artigo não prova que a exposição aos PFAS provoca envelhecimento, nem altera o vasto conjunto de trabalho científico e regulamentar já em curso para compreender e gerir PFAS específicos potencialmente preocupantes”, afirmou por e-mail Tom Flanagin, diretor sénior de comunicação do conselho.



O estudo, publicado na quinta-feira na revista Frontiers in Aging, utilizou dados públicos de um grupo aleatoriamente selecionado de 326 mulheres e homens idosos inscritos em 1999 e 2000 no Inquérito Nacional de Exame de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos.

As amostras de sangue recolhidas na altura foram analisadas para detetar a presença de 11 tipos de químicos PFAS. O metiloma do ADN — um marcador epigenético que regula a expressão genética — também foi medido nas células sanguíneas dos participantes.

Para este estudo, os investigadores introduziram estes dados de ADN em uma dúzia de “relógios epigenéticos”, também conhecidos como relógios biológicos, para estimar o envelhecimento do sangue e de outros tecidos dos participantes.



Os perigos

Usados desde a década de 1950 para tornar produtos de consumo antiaderentes, repelentes de óleo e água e resistentes a variações de temperatura, os químicos PFAS têm sido associados a problemas graves de saúde, incluindo cancro, problemas de fertilidade, colesterol elevado, perturbações hormonais, danos hepáticos, obesidade e doenças da tiroide.

Os perigos dos chamados PFAS “legados”, como o ácido perfluorooctanossulfónico, ou PFOS, o ácido perfluorooctanoico, ou PFOA, e o sulfonato de perfluorohexano, ou PFHxS, são tão bem conhecidos que estas substâncias foram visadas para eliminação a nível mundial ao abrigo da Convenção de Estocolmo de 2001 sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, um tratado global destinado a reduzir químicos tóxicos que se bioacumulam nos organismos e no ambiente. Os Estados Unidos assinaram o tratado, mas não o ratificaram.

Durante a administração Biden, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos planeava impor orientações mais rigorosas sobre os níveis dos PFAS “legados”, incluindo classificá-los como “substâncias perigosas” ao abrigo da lei norte-americana Superfund. No entanto, esses planos foram revertidos ou adiados durante a administração Trump.

A indústria química criou muitas outras formas de PFAS que não foram tão amplamente estudadas. Esses químicos podem muito bem ter os mesmos impactos biológicos que os restantes membros da família PFAS — e foi isso que o novo estudo concluiu, disse Li.

“Os nossos resultados sugerem que alguns PFAS menos estudados — nomeadamente o ácido perfluorononanoico (PFNA) e a perfluorooctanossulfonamida (PFOSA) — também podem ter associações biologicamente relevantes”, disse Li.

Na verdade, o estudo concluiu que concentrações mais elevadas de PFNA e PFOSA eram fortes preditores de envelhecimento epigenético mais rápido em homens entre os 50 e os 64 anos, mas não em mulheres.

Apesar destes resultados, “é importante não entrar em pânico”, disse Li. “O nosso estudo mostra associações, não provas de causalidade. A exposição aos PFAS está muito disseminada, e evitá-la por completo não é realista.

“No entanto, reduzir a exposição sempre que possível — por exemplo, usando filtros de água certificados, seguindo os avisos locais sobre a água e minimizando o contacto com materiais resistentes a nódoas ou gordura — pode ser uma medida sensata”, acrescentou. “Ao mesmo tempo, uma redução significativa do risco depende em grande medida de ação regulamentar e de descontaminação ambiental, uma vez que muitas exposições ocorrem ao nível da comunidade.”