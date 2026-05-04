Rudy Giuliani em estado crítico - pneumonia

Há 34 min

Tem 81 anos

O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque Rudy Giuliani está hospitalizado em estado crítico, mas estável, enquanto recupera de uma pneumonia, informou o seu porta-voz.

"O presidente da Câmara Giuliani é um lutador que enfrentou todos os desafios da sua vida com uma força inabalável e está a lutar com o mesmo nível de força neste momento", disse o porta-voz Ted Goodman, no domingo, numa declaração no X.

Goodman fez uma atualização esta segunda-feira, na qual refere que Giuliani, 81 anos, está a recuperar de uma pneumonia. Segundo o porta-voz, o antigo presidente da Câmara foi diagnosticado anteriormente com uma doença restritiva das vias respiratórias após o 11 de Setembro.

"Esta condição acrescenta complicações a qualquer doença respiratória e o vírus rapidamente dominou o corpo dele, exigindo ventilação mecânica para manter o oxigénio adequado e estabilizar a condição", disse Goodman, acrescentando que Giuliani está agora a respirar por si próprio.

Giuliani disse aos telespectadores na sexta-feira, no programa "America's Mayor Live", que a sua "voz está um pouco fraca" e que por isso não podia "falar tão alto" como costumava fazer. Giuliani é visto a tossir algumas vezes durante a transmissão do programa.

O episódio mais recente, transmitido pela LindellTV, é de quarta-feira. Giuliani faltou a vários episódios em abril, mas trabalhou de segunda a sexta-feira ainda em março.

O presidente Donald Trump publicou na Truth Social que Giuliani é um "verdadeiro guerreiro e o melhor presidente de Câmara na história da cidade de Nova Iorque".

"Que tragédia o facto de ter sido tão maltratado pelos lunáticos da esquerda radical, os democratas TODOS — E ELE TINHA RAZÃO SOBRE TUDO! Fizeram batota nas eleições, fabricaram centenas de histórias, fizeram tudo o que era possível para destruir a nossa Nação e, agora, olhem para o Rudy. Tão triste!", disse Trump num post no domingo.

O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque Eric Adams, que deixou o cargo no ano passado, desejou a Giuliani "força, boa saúde e uma recuperação total", acrescentando que "o momento está acima da política".

Giuliani, antigo advogado pessoal de Trump e cuja liderança de Nova Iorque após os atentados de 11 de Setembro de 2001 lhe valeu a alcunha "Presidente da Câmara da América", tem enfrentado uma série de problemas legais e financeiros desde a eleição de 2020.

Declarou-se inocente das acusações criminais do Estado contra ele relacionadas com o esquema de subversão eleitoral no Arizona. No ano passado, o Ministério Público arquivou um processo semelhante contra Giuliani e outros na Geórgia. As duas antigas funcionárias eleitorais da Geórgia Ruby Freeman e Shaye Moss também obtiveram um julgamento de difamação de 148 milhões de dólares contra Guiliani por falsas alegações que ele fez sobre elas após as eleições de 2020.

Guiliani foi expulso da Ordem dos Advogados em julho de 2024, em Nova Iorque, devido aos seus esforços para contestar os resultados das eleições de 2020.

Ainda assim, tem recebido apoio de Trump, tendo o presidente nomeado Guiliani para um conselho consultivo dentro do Departamento de Segurança Interna. A nomeação foi feita em junho passado.

Giuliani foi hospitalizado em agosto depois de ter sofrido ferimentos num acidente de viação em New Hampshire. Em 2020, o antigo presidente da Câmara passou quatro dias no hospital a lutar contra o coronavírus.