Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

À segunda-feira Trump acusa o Papa de "pôr em perigo católicos e pessoas", à quinta envia Rubio ao Papa para "cultivar boas relações"

CNN , Christopher Lamb e Jennifer Hansler (Sophie Tanno, Kristen Holmes e Laura Sharman contribuíram para este artigo)
Há 1h e 15min
Papa Marco Rubio

Secretário de Estado esteve duas horas dentro da residência oficial do Papa. E a seguir vai visitar Meloni, que Trump também criticou recentemente

Rubio encontra-se com o Papa Leão após semanas de tensões com Trump

por Christopher Lamb e Jennifer Hansler, CNN (Sophie Tanno, Kristen Holmes e Laura Sharman contribuíram para este artigo)

 

O secretário de Estado dos EUA Marco Rubio manteve um encontro com o Papa Leão XIV esta quinta-feira, no meio de um período histórico de tensões entre Washington DC e o Vaticano.

Os dois discutiram "a situação no Médio Oriente e temas de interesse mútuo no Hemisfério Ocidental", de acordo com uma breve descrição do encontro feita pelo Departamento de Estado dos EUA.

"O encontro sublinhou a forte relação entre os Estados Unidos e a Santa Sé e o seu compromisso comum na promoção da paz e da dignidade humana", refere o comunicado.

A visita segue-se às extraordinárias críticas do presidente Donald Trump ao primeiro Papa americano nos 2.000 anos de história da Igreja Católica, que surgiram depois de o pontífice ter manifestado a sua oposição à operação militar dos EUA no Irão.

Leão também continuou a falar pelos interesses dos refugiados e migrantes, em nítido contraste com a administração Trump e a sua repressão da imigração.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Rubio esteve dentro do Palácio Apostólico, a residência oficial do Papa, durante mais de duas horas, de acordo com a imprensa local. Não se sabe ao certo quanto tempo durou o encontro com Leão.

O gabinete de imprensa do Vaticano diz que Rubio encontrou-se com o Papa Leão antes de se reunir com o cardeal Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, e com o arcebispo Paul R. Gallagher, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Vaticano, acrescentando que, durante as reuniões, "o compromisso partilhado de cultivar boas relações bilaterais foi renovado".

O gabinete de imprensa do Vaticano acrescenta que houve "uma troca de pontos de vista sobre a situação regional e internacional, com especial atenção para os países marcados pela guerra, tensões políticas e situações humanitárias difíceis, bem como sobre a necessidade de trabalhar incansavelmente pela paz". Um porta-voz do Vaticano acrescentou que as discussões cobriram o Médio Oriente, incluindo o Irão e o Líbano, conflitos em África e a situação enfrentada pela população em Cuba.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Rubio tinha dito antes da reunião que tencionava discutir Cuba com o Papa. A administração Trump distribuiu milhões em ajuda humanitária na ilha através da Igreja Católica.

O avião de Rubio aterrou em Roma na manhã desta quinta-feira, também a véspera do primeiro aniversário de Leão como Papa.

Reunião segue-se aos ataques de Trump ao Papa

Antes da partida para esta viagem, o principal diplomata dos EUA rejeitou a noção de que o encontro com o Papa Leão seja uma tentativa de restabelecer as relações diplomáticas com o Vaticano, com o qual os EUA contam como parceiro humanitário há anos. Rubio reconheceu, no entanto, que "há muito para falar com o Vaticano", incluindo Cuba.

"A viagem não está realmente ligada a nada mais do que o facto de que seria normal envolvermo-nos com eles", disse Rubio terça-feira, numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Esta viagem a Roma e ao Vaticano ocorre numa altura em que Trump não só atacou o Papa pelas suas opiniões sobre a guerra, como também criticou os aliados europeus de longa data dos EUA — testando ainda mais a relação transatlântica de formas não vistas em décadas. Rubio vai ainda reunir-se esta sexta-feira com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no meio de críticas contínuas de Trump pelo que disse ser a falta de apoio de Itália à guerra dos EUA contra o Irão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Este é o segundo encontro entre Rubio, que é um católico devoto, e o Papa nascido em Chicago e é o primeiro encontro conhecido entre um membro da administração Trump e Leão em quase um ano. Rubio e o vice-presidente, JD Vance, encontraram-se com o Papa após a missa de inauguração deste pontificado, no ano passado.

Numa longa publicação no Truth Social no mês passado, Trump criticou Leão como sendo "FRACO no Crime e terrível para a Política Externa".

"Leão devia organizar-se como Papa, usar o Senso Comum, parar de agradar à Esquerda Radical e focar-se em ser um Grande Papa, não um Político. Está a prejudicá-lo muito e, mais importante ainda, está a prejudicar a Igreja Católica!", escreveu Trump.

O Papa Leão respondeu um dia depois que não tinha "medo" da administração Trump e que continuaria a falar pela paz, mas insistiu que não era do seu "interesse" debater com o presidente dos EUA. Um funcionário do Vaticano, minimizando mais tarde as tensões, disse à CNN com um sorriso irónico que "o presidente Trump é demasiado inteligente para estar numa batalha com um Papa nascido nos Estados Unidos".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mas os ataques de Trump a Leão não são apenas sem precedentes - são contínuos. Esta segunda-feira, Trump voltou a atacar o Papa dizendo que Leão estava a "pôr em perigo muitos católicos e muitas pessoas", com Trump a afirmar que o Papa está feliz com o facto de o Irão ter uma arma nuclear.

Os comentários pareceram suscitar uma repreensão do ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, que na terça-feira disse que os ataques contra o pontífice não eram aceitáveis nem úteis para a causa da paz.

Marco Rubio
O secretário de Estado Marco Rubio fala durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, em Washington DC, a 5 de maio, antes da viagem a Roma e ao Vaticano (foto Anna Moneymaker/Getty Images)

Papa diz que deve ser criticado "com a verdade"

Na terça-feira, Leão disse que as pessoas são livres de o criticar, embora devam "fazê-lo com a verdade" e que "a missão da Igreja é pregar o Evangelho e a paz". Sobre as afirmações de Trump acerca de armas nucleares, o Papa disse que a igreja "manifestou-se há anos contra todas as armas nucleares, por isso não há dúvida sobre esse ponto". Rubio, na terça-feira, desvalorizou o último ataque de Trump.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Desde a sua eleição em maio passado, o primeiro Papa americano não teve qualquer contacto direto — de acordo com os registos públicos — com Trump. O Vaticano deixou claro que não haverá visita papal aos Estados Unidos em 2026, em grande parte devido às eleições intercalares de novembro - o Papa não visita países durante períodos que antecedem eleições locais.

As tensões também têm estado a aumentar após a notícia de que, a 22 de janeiro, o Pentágono realizou uma reunião invulgar com o então embaixador papal nos Estados Unidos. Embora tanto o Vaticano como o Pentágono tenham desmentido algumas notícias sobre o que foi discutido, uma fonte do Vaticano descreveu à CNN a reunião como "sem precedentes" e disse que foi "tensa".

As autoridades dizem que o encontro desta quinta-feira marca uma tentativa de ir além do vai-e-vem público e  é o regresso à diplomacia de bastidores favorecida pelo Vaticano. O reverendo Antonio Spadaro, um funcionário do Vaticano, vê o encontro Papa-Rubio como um "arrefecimento da retórica", enquanto Brian Burch, o embaixador dos EUA no Vaticano, disse aos jornalistas esta semana que o secretário de Estado vem para ter "uma conversa franca sobre a política dos EUA, para se envolver em diálogo".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

E embora o propósito principal da viagem não seja político, há potencialmente um lado positivo se Rubio conseguir atenuar as tensões. Embora muitos católicos tenham votado na reeleição de Trump, alguns especialistas questionam a lógica política de atacar o Papa, com o analista-chefe de dados da CNN, Harry Enten, a destacar as avaliações positivas de popularidade do Papa Leão. Depois de criticar o Papa, o presidente Trump também publicou — e depois apagou — uma imagem de inteligência artificial em que se retratava a si próprio como uma figura semelhante a Cristo, tendo Trump dito mais tarde que afinal a imagem estava a retratá-lo como um médico.

Temas: Rubio Vaticano Papa Leão XIV Tensões EUA Vaticano Reunião Vaticano EUA Trump Opiniões Papa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

03:11

O momento em que a polícia iça um crocodilo com os restos mortais de um português na África do Sul

Há 32 min

Restos mortais de português encontrados dentro de crocodilo na África do Sul

Há 51 min

Segundo doente proveniente do cruzeiro MV Hondius testou positivo para o hantavírus nos Países Baixos

Há 1h e 14min

À segunda-feira Trump acusa o Papa de "pôr em perigo católicos e pessoas", à quinta envia Rubio ao Papa para "cultivar boas relações"

Há 1h e 15min
Mais Mundo

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Um dos militares feridos no salto de paraquedas em Tancos está em morte cerebral

Hoje às 06:54

A China acaba de ter uma vitória na guerra Irão vs. EUA

Ontem às 18:25

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

5 mai, 10:01

Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

Hoje às 09:16

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

O que ganham os trabalhadores com as alterações laborais? Pouco ou nada. As empresas ganham mais? "Não há dúvida nenhuma"

Hoje às 08:00

Uma das maiores cidades do planeta está a afundar tão rapidamente que já é visível do espaço

Ontem às 12:08

Negócio do sangue animal: cães envolvidos em caso de maus-tratos são dadores de empresa que lucra 1,4 milhões por ano

Ontem às 21:45

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

Ontem às 13:08

Hantavírus. Paciente transportado por avião das Canárias para os Países Baixos

Hoje às 09:04

Governo preocupado com falta de jet fuel. "Mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão"

5 mai, 16:20