Oito pessoas assistidas por inalação de fumos após incêndio em hotel em Lisboa

2 abr, 06:53

Alerta foi dado às 04:30 e às 05:06 o fogo estava extinto

Oito pessoas foram esta quinta-feira assistidas por inalação de fumo na sequência de um incêndio numa cozinha de um hotel na Rua da Misericórdia, em Lisboa, que às 05:06 já estava extinto, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros.

“O incêndio deflagrou na cozinha do hotel, obrigando a evacuação da unidade hoteleira. Oito pessoas foram assistidas por inalação de fumos, mas apenas uma foi transportada ao hospital”, disse à Lusa a mesma fonte.

O alerta para o incêndio, que ficou confinado à cozinha do hotel situado na freguesia de Santa Maria Maior, foi dado às 04:30 e às 05:06 o fogo estava extinto.

“As pessoas que tinham sido retiradas do hotel já regressaram ao hotel”, adiantou fonte dos bombeiros, acrescentando que às 06:40 ainda decorriam trabalhos de rescaldo.

No local, estiveram 40 operacionais, com o apoio de 12 veículos.