Assalto violento em Lisboa termina com esfaqueamento. Vítima em estado grave e suspeito detido 

Daniela Rodrigues
Há 1h e 49min
Polícia Judiciária

Suspeito foi intercetado na Gare do Oriente

Um homem foi vítima de um violento assalto na tarde de quarta-feira na Rua da Centieira, em Lisboa, que culminou numa agressão com arma branca e resultou em ferimentos graves.

A TVI e CNN sabem que o incidente aconteceu cerca das 16:00 e teve início com o furto de um telemóvel, tendo a situação escalado rapidamente para um ataque com faca. A vítima sofreu ferimentos na zona abdominal.

Os meios de socorro foram acionados para o local, onde prestaram assistência à vítima antes de a transportarem para o Hospital de São José. O homem apresentava ferimentos considerados graves.

O suspeito foi posteriormente intercetado pelas autoridades na Gare do Oriente, tendo sido detido sem resistência. Após a detenção, foi conduzido a uma esquadra da PSP, onde fica a aguardar interrogatório judicial. 

A investigação está agora a cargo das autoridades que procuram apurar as circunstâncias exatas do crime.

Temas: Rua da Centieira Esfaqueamento Lisboa

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