MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Leitão Amaro defende necessidade de uma restruturação mais ampla na RTP

Agência Lusa , MJC
Há 55 min
RTP
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ministro disse, numa audição no parlamento, que foi feita uma injeção de 20 milhões de euros na RTP e há um processo de restruturação em curso, tendo também em vista o "reforço da sustentabilidade com o plano de saídas voluntárias"

O ministro da Presidência defendeu esta quarta-feira a necessidade de uma restruturação mais ampla na RTP, nomeadamente discutindo a amplitude das obrigações de serviço público e contemplando uma "grande aposta no digital".

António Leitão Amaro disse, numa audição no parlamento, que foi feita uma injeção de 20 milhões de euros na RTP, de acordo com o plano apresentado, enquanto está um processo de restruturação em curso, tendo também em vista o "reforço da sustentabilidade com o plano de saídas voluntárias".

Questionado sobre se é necessário mais na restruturação da RTP e se está disponível para tal, considerou que sim, salientando que essa é também a opinião dos órgãos societários e "muitos outros", tendo em conta a estrutura de custos e receitas e a necessidade de ajustar.

O Governo "iniciou um diálogo com órgãos de administração" e convida também a um diálogo alargado na ótica da sua reestruturação, apontando que tem havido um esforço do Conselho de Administração (CA) para a sustentabilidade, sendo que o "plano de atividades atualizado já incorpora ajustamentos a vários itens e um apertar do cinto em várias dimensões".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP perguntou se o Governo está disponível para aumentar o CAV [Contribuição para o Audiovisual], mas o Governo disse que "a resposta é restruturação e não aumento" do contributo dos contribuintes.

"O que é possível fazer é mexer noutras coisas", disse, apontando que "o que é importante preservar na RTP ou no serviço público é a função de informação", que é "respeitada e valorizada pelos portugueses, e importante".

"Há um consenso sobre a RTP fazer mais de umas coisas, a ideia da presença de proximidade, junto da diáspora e na dimensão internacional, há uma preocupação com isso ser preservado", sinalizou.

Por outro lado, o que é possível repensar, indicou, é a oferta, olhando para tudo o que faz hoje e "discutir a amplitude das obrigações de serviço público", nomeadamente com uma "grande aposta no digital".

Para Leitão Amaro, "há caminho para fazer e o CA tem mandato até final do ano, mas esta discussão deve ser tida a nível mais elevado", nomeadamente da responsabilidade política nacional e uma das sedes para tal é o parlamento.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O ministro apontou que o plano atividades e orçamento que foi agora aprovado "não é o suficiente para as decisões de longo prazo", mas a médio prazo, num horizonte até 2028, foi o suficiente para permitir a aprovação.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: RTP Televisão pública Leitão Amaro Ministro da Presidência
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

AO MINUTO | Debate quinzenal com Montenegro um dia antes da discussão no Parlamento da reforma laboral

Há 45 min

Leitão Amaro defende necessidade de uma restruturação mais ampla na RTP

Há 55 min

Governo quer juntas a entregar dinheiro em freguesias onde não forem instalados multibancos

Há 1h e 23min

"Há uma falta de cultura de limpeza por parte da comunidade": MAI deixa alerta para a prevenção dos incêndios

Há 1h e 41min
Mais Governo

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:28

Ministério Público trava PJ em série de detenções por auxílio à fuga de Vale de Judeus

Ontem às 17:35

"A nossa prioridade é estarmos prontos para esse choque, já esta noite": general francês alerta para o risco crescente de conflito com a Rússia

Ontem às 12:08