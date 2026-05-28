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Roubou mala a enfermeira que tinha no interior um bem com localização ativa. Foi apanhado pela PSP ainda à porta de casa

Agência Lusa , MSM
Há 40 min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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Homem de 72 anos foi identificado em Alverca após denúncia de uma enfermeira. É suspeito de vários furtos em hospitais

A PSP identificou na terça-feira no concelho de Vila Franca de Xira um homem de 72 anos por suspeita de vários furtos em unidades hospitalares em várias zonas do país, informou esta quinta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP indicou que a intervenção da polícia surgiu após uma denuncia recebida na Esquadra da PSP do Parque das Nações, em Lisboa, onde uma enfermeira de uma unidade hospitalar reportou o furto da sua mala, ocorrido nesse mesmo dia.

“Como a vítima dispunha da localização em tempo real de um equipamento que se encontrava no interior dos bens subtraídos, os polícias deslocaram-se de imediato para a zona indicada, na cidade de Alverca, a fim de os tentar recuperar”, segundo a PSP.

No local, a PSP intercetou uma viatura estacionada na área de sinalização, identificando no seu interior um homem que já tinha sido reconhecido nessa mesma manhã, devido a um furto anteriormente praticado.

Na abordagem ao suspeito, os polícias detetaram diverso material informático, malas e artigos pessoais nos bancos da viatura.

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A PSP indicou também que no âmbito de uma busca à viatura do suspeito, foram apreendidos dois computadores portáteis com marcas institucionais ligadas à área da saúde, um aparelho de monitorização médica, um telemóvel, uma ‘powerbank’, diversos carregadores e cabos eletrónicos.

Foram igualmente apreendidos dezenas de artigos de uso pessoal, que incluem malas, bolsas de higiene e oito pares de óculos de sol e graduados de marcas conceituadas.

Diligências de investigação subsequentes permitiram apurar que o suspeito possui um vasto histórico criminal e encontra-se referenciado em múltiplos processos por crimes contra a propriedade cometidos em contexto hospitalar.

O suspeito foi formalmente constituído arguido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

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Temas: Roubos PSP Vila Franca de Xira Hospitais Furtos

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