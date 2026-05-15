Seguiu vítimas após ida ao banco e ao multibanco: PSP detém suspeito de roubos violentos a duas idosas em Carnaxide

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Suspeito foi intercetado na zona de Braço de Prata

A PSP deteve um homem de 45 anos, suspeito de roubar com recurso a violência duas mulheres, de 76 e 86 anos, em Carnaxide, concelho de Oeiras, encontrando-se atualmente em prisão preventiva, foi anunciado esta sexta-feira.

O suspeito foi intercetado na quarta-feira, na zona de Braço de Prata, em Lisboa, no seguimento de uma investigação que teve início após um roubo ocorrido em janeiro, em Carnaxide, informou o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.

Na altura, a vítima foi uma mulher de 76 anos, que terá sido seguida pelo suspeito até ao interior do prédio onde habita, após ter ido ao banco.

Segundo a PSP, dentro do elevador, o suspeito terá recorrido à violência para roubar a mala à mulher, tendo depois usado o cartão bancário em operações não autorizadas.

Já em março, o suspeito terá seguido uma mulher de 86 anos que tinha visto numa caixa multibanco, abordando-a depois no interior do seu prédio, onde a empurrou com violência, fazendo-a cair nas escadas, tendo roubado um porta-moedas com 230 euros, documentos pessoais e um cartão bancário.