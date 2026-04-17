Três jovens, dois deles menores, apanhados em flagrante pela polícia a roubar dois estudantes junto ao Colombo

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A PSP tinha o local sob vigilância devido a roubos anteriores cujas características correspondiam aos agora detidos, de 13, 15 e 18 anos

Três jovens, dois deles menores, foram detidos na segunda-feira na freguesia de Benfica, em Lisboa, por serem suspeitos de vários roubos na via pública com recurso a facas e agressões.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que as detenções aconteceram “em flagrante delito” quando os jovens de 13, 15 e 18 anos roubavam dois estudantes, de 16 anos, perto do Centro Comercial Colombo.

O detido maior foi já presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Segundo a PSP, os polícias de investigação criminal de Lisboa mantinham o local sob vigilância, uma vez que anteriormente “tinham vindo a ocorrer alguns roubos praticados por três indivíduos cujas características correspondiam com os agora detidos”.

Os jovens foram detidos “imediatamente a seguir ao crime de roubo”, indica a PSP, tendo-lhe sido apreendidos uma bicicleta de aluguer, objeto do roubo, e ainda uma balaclava que um deles usava para ocultar a face.

Aos dois menores de idade, a PSP elaborou uma participação por factos ilícitos, tendo sido dado conhecimento ao Tribunal de Família e Menores.

Os menores foram entregues aos pais, que foram notificados para os apresentar em tribunal, acrescenta a PSP.

Ainda segundo a PSP, já ao suspeito maior foi possível indiciá-lo em “pelo menos 11 crimes de roubo, praticados da mesma forma”.

Os 11 crimes de roubo “em que o suspeito maior e os dois suspeitos menores são indiciados” resultaram na apropriação ilegítima de artigos de várias vítimas, “avaliados no valor total de 4.750 euros, um relógio e peças de vestuário”, lê-se na nota da PSP.