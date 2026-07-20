Usaram "chave falsa" para entrar em casa em Lisboa e roubaram relógios e joias no valor de 250 mil euros

Daniela Rodrigues
Há 51 min
Calor em Lisboa (AP Photo/Armando França)
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O caso encontra-se sob investigação das autoridades competentes, que procuram identificar os autores do furto e recuperar os objetos subtraídos

Um furto em residência ocorrido na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, está a ser investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), após terem sido subtraídos relógios e joias avaliados em cerca de 250 mil euros.

O crime terá sido cometido através do método conhecido por “chave falsa”, permitindo a entrada dos suspeitos na habitação sem recurso a arrombamento.

Os bens furtados incluem vários relógios e peças de joalharia de elevado valor, estimando-se o prejuízo total em aproximadamente 250 mil euros.

O caso encontra-se sob investigação das autoridades competentes, que procuram identificar os autores do furto e recuperar os objetos subtraídos.

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Temas: Roubo Roubo em residências Roubos Lisboa Lisboa Almirante Reis
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