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Homem fica sem Rolex e fio de ouro avaliados em milhares de euros no Bairro Alto, em Lisboa. Quatro suspeitos estão em fuga

Daniela Rodrigues
Há 1h e 42min
Rua da Rosa, Bairro Alto, habitação, casas, Lisboa, polícia. Foto: Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images
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A ocorrência foi comunicada às autoridades e esta a ser investigada

Um homem, de nacionalidade belga, foi vítima de um roubo com recurso a violência física na madrugada deste sábado em Lisboa.

O roubo ocorreu cerca das 03:00 da madrugada deste sábado numa das principais artérias do Bairro Alto, em Lisboa, conhecida pela vida noturna e pela elevada afluência de residentes e visitantes.

A vítima foi abordada por quatro homens, que, sob coação física, lhe roubaram um relógio da marca Rolex, avaliado em cerca de 10 mil euros, e um fio no valor aproximado de mil euros.

A ocorrência foi comunicada às autoridades e esta a ser investigada.

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Temas: Roubo Rolex Bairro Alto Fuga
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Crime e Justiça

Homem fica sem Rolex e fio de ouro avaliados em milhares de euros no Bairro Alto, em Lisboa. Quatro suspeitos estão em fuga

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