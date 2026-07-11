Homem fica sem Rolex e fio de ouro avaliados em milhares de euros no Bairro Alto, em Lisboa. Quatro suspeitos estão em fuga

A ocorrência foi comunicada às autoridades e esta a ser investigada
Um homem, de nacionalidade belga, foi vítima de um roubo com recurso a violência física na madrugada deste sábado em Lisboa.
O roubo ocorreu cerca das 03:00 da madrugada deste sábado numa das principais artérias do Bairro Alto, em Lisboa, conhecida pela vida noturna e pela elevada afluência de residentes e visitantes.
A vítima foi abordada por quatro homens, que, sob coação física, lhe roubaram um relógio da marca Rolex, avaliado em cerca de 10 mil euros, e um fio no valor aproximado de mil euros.
A ocorrência foi comunicada às autoridades e esta a ser investigada.