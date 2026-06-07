Dupla armada rouba Rolex de 45 mil euros em assalto relâmpago em Cascais

Há 1h e 11min

Após consumarem o assalto, os autores colocaram-se em fuga no motociclo em direção desconhecida, não tendo sido localizados até ao momento

Um homem foi vítima de um roubo na tarde deste domingo, cerca das 15:15, na localidade da Parede, concelho de Cascais, tendo ficado sem um relógio de luxo da marca Rolex, avaliado em cerca de 45 mil euros.

A TVI e CNN Portugal sabem que vítima foi abordada por dois suspeitos que circulavam num motociclo. Os suspeitos, alegadamente munidos de duas armas de fogo, ameaçaram o homem e exigiram a entrega do relógio.

Após consumarem o assalto, os autores colocaram-se em fuga no motociclo em direção desconhecida, não tendo sido localizados até ao momento.

O caso passou para alçada da Polícia Judiciária que procura identificar e localizar os suspeitos.

As circunstâncias do roubo e eventuais ligações a outros crimes semelhantes estão agora a ser apuradas pelas forças policiais.