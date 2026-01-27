Ficou sem seis mil euros em roubo por esticão em Matosinhos

Há 1h e 43min

Alerta foi dado às 18:00 de segunda-feira

Uma mulher foi vítima de roubo por esticão e ameaçada com uma navalha, em Matosinhos, no distrito do Porto, tendo-lhe sido roubado um saco com seis mil euros, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado pela 18:00 de segunda-feira.

“A senhora explicou que o suspeito apareceu-lhe por trás, bloqueou-lhe o caminho e exigiu-lhe que lhe entregasse o saco”, explicou a fonte da PSP.

Acrescentou ainda que a mulher tentou resistir, mas o homem “terá apontado uma navalha, levando-a a ceder”.

A vítima tem 42 anos.