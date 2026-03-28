Desapareceram 414 mil chocolates destes

Agência Lusa , WL
Há 20 min
KitKat apoia comunidades produtoras de cacau (foto: divulgação)

Carregamento foi roubado entre o local de produção e distribuição

A Nestlé indicou hoje que cerca de 12 toneladas de KitKat, equivalentes a 413.793 chocolates, com destino à Europa, foram roubados esta semana após terem saído da fábrica, em Itália.

Em comunicado, a empresa, que tem sede na Suíça, adiantou que “o veículo e a sua carga ainda não foram encontrados”.

O carregamento foi roubado entre o local de produção e distribuição. Os chocolates tinham como destino o mercado europeu.

A Nestlé disse que os chocolates roubados podem acabar por entrar em canais de venda não oficiais na Europa.

Contudo, avisou que os consumidores e retalhistas podem identificar se o produto que recebem faz ou não parte do lote roubado através do código de barras.

“Embora apreciemos o excecional gosto dos criminosos, o facto é que o roubo de carga é um problema crescente para as empresas”, afirmou a KitKat, em comunicado.

A marca disse ainda que decidiu tornar público o caso face à implementação de esquemas mais sofisticados e na esperança de aumentar a consciencialização.

Temas: Roubo Itália Chocolates KitKat

Mundo

ATAQUE AO IRÃO • AO MINUTO | Houthis do Iémen disparam mísseis contra Israel. Teerão apela aos vizinhos: "Não permitem que os inimigos conduzam a guerra a partir dos vossos territórios"

Há 11 min

AO MINUTO • ADMIRÁVEL MUNDO | EUA avisam que a economia em Cuba não vai melhorar "a menos que o sistema de governo mude"

Há 11 min

UCRÂNIA AO MINUTO | Defesa aérea ucraniana bate recorde com destruição de mais de dez mil drones num só mês

Há 11 min

Desapareceram 414 mil chocolates destes

Há 20 min
Mais Mundo

Mais Lidas

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

Ontem às 22:00

Aprovado: um só herdeiro vai poder provocar a venda de um imóvel de uma herança indivisa ao fim de dois anos

Ontem às 13:45

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

Ontem às 09:55

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

Ontem às 21:42

Milhares de imigrantes, vítimas de uma burla, estão à beira da expulsão de Portugal. Dezenas passam a noite à porta da PJ

Ontem às 21:35

A substância mais cara, volátil e rara do mundo foi transportada pela primeira vez

Ontem às 21:11

Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Hoje às 09:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Preços da gasolina e do gasóleo descem ligeiramente em Portugal na próxima semana

Ontem às 10:13

Entrada de água a bordo de navio-hotel obriga a retirar quase 100 passageiros no Douro

Ontem às 11:39

Os EUA estão a deportar dezenas de ucranianos. Muitos deles vão diretos para a guerra contra a Rússia

Ontem às 10:56