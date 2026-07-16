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Dois homens invadem casa de idosa em Sintra e roubam ouro e cartões bancários

Daniela Rodrigues
Há 46 min
GNR (imagem Getty)
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A vitima foi assistida no local

Uma mulher idosa foi vítima de um roubo na manhã desta quinta-feira, em Sintra.

O assalto, que está a ser investigado pela GNR, ocorreu cerca das 07:30, quando dois suspeitos, ambos do sexo masculino, entraram na residência através de arrombamento. Os assaltantes furtaram diversos objetos em ouro, bolsas e cartões bancários avaliados em milhares de euros. 

A vitima foi assistida no local.

Os autores do crime colocaram-se em fuga e, até ao momento, a sua identidade e paradeiro são desconhecidos. O caso está a ser investigado pelas autoridades.

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Temas: Roubo Invasão Ouro Cartões bancários Sintra
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