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Suspeitos de assaltar aldeias isoladas em Aveiro e Viseu ficam em prisão preventiva

Agência Lusa , MSM
Há 50 min
Estabelecimento prisional (Lusa/Tiago Petinga)
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Segundo a GNR, os homens tinham "como principais alvos juntas de freguesia, igrejas, capelas, associações, residências, anexos agrícolas, instalações industriais e estabelecimentos diversos"

Dois homens, de 47 e 51 anos, detidos por suspeita de roubos e furtos qualificados em aldeias dos distritos de Aveiro e Viseu vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos, detidos durante a operação denominada "Rota Oculta", foram presentes na sexta-feira no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

"No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de quatro meses, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos praticaram diversos roubos e furtos qualificados, nos concelhos de Vale de Cambra, Sever do Vouga, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades, tendo como principais alvos juntas de freguesia, igrejas, capelas, associações, residências, anexos agrícolas, instalações industriais e estabelecimentos diversos", refere a mesma nota.

Segundo a Guarda, os homens atuavam sobretudo em aldeias e localidades isoladas, maioritariamente habitadas por população idosa, aproveitando a reduzida capacidade de vigilância e defesa das vítimas.

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"Os ilícitos eram praticados através de arrombamento, visando a subtração de dinheiro, metais não preciosos, combustíveis, ferramentas e outros bens de fácil colocação no mercado ilícito", adianta a GNR.

Para além dos dois detidos, a GNR constituiu arguida uma mulher, de 40 anos, por suspeita de colaboração na atividade criminosa, bem como três homens, com idades compreendidas entre os 37 e os 58 anos, por suspeitas da prática do crime de recetação.

Durante a operação foram realizadas buscas a quatro residências, um armazém e quatro veículos, que resultaram na apreensão de seis mil euros em dinheiro (alegadamente provenientes de um roubo a idosos), 28,81 doses de heroína, três doses de haxixe, diversos objetos em ouro, várias máquinas e ferramentas, cinco armas de fogo, três ciclomotores, uma viatura e diversos componentes de ciclomotores.

A GNR diz que esta operação permitiu desmantelar uma atividade criminosa que vinha afetando diversas comunidades rurais dos distritos de Aveiro e Viseu e acrescenta que as diligências de investigação vão prosseguir com vista à identificação da totalidade dos bens subtraídos e dos respetivos proprietários.

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Temas: Roubo Assalto Furto GNR Aveiro

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