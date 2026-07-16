Grupo armado invade moradia em Belas e amarra proprietária durante roubo de 50 mil euros em joias

Após o roubo, a mulher necessitou de assistência hospitalar
Uma mulher de 65 anos foi vítima de um violento roubo na madrugada desta quinta-feira, em Belas, no concelho de Sintra.
A TVI e CNN Portugal sabem que os seis suspeitos terão escalado o muro da residência para aceder ao interior da habitação. A vítima, que se encontrava sozinha no local, foi amordaçada e amarrada à cama durante o assalto.
Após o roubo, a mulher necessitou de assistência hospitalar.
Os suspeitos colocaram-se em fuga com diversas joias, avaliadas em cerca de 50 mil euros.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) acionou o protocolo de articulação com a Polícia Judiciária (PJ), que assumiu a investigação do caso, dada a natureza do crime.
As autoridades prosseguem diligências para identificar e localizar os autores do assalto.