Amadora: Homem assaltado à mão armada fica sem carro. Autoridades procuram suspeito

Há 1h e 14min

Vítima foi ameaçada com uma arma de fogo, acabando por ceder a viatura

Um homem foi vítima de um roubo na tarde desta sexta-feira no Casal de São Brás, na Amadora.

O alerta foi dado cerca das 18:30, tendo os factos ocorrido na Avenida General Humberto Delgado.

A vítima foi abordada por dois suspeitos, vestidos com roupa escura, que recorreram a uma arma de fogo para concretizar o assalto. Sob ameaça, os suspeitos roubaram o carro e colocaram-se em fuga para parte incerta.

As autoridades estão no terreno a realizar diligências para identificar e localizar os autores do roubo.