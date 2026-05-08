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Amadora: Homem assaltado à mão armada fica sem carro. Autoridades procuram suspeito

Daniela Rodrigues
Há 1h e 14min
Polícia (Getty Images)

Vítima foi ameaçada com uma arma de fogo, acabando por ceder a viatura

Um homem foi vítima de um roubo na tarde desta sexta-feira no Casal de São Brás, na Amadora.

O alerta foi dado cerca das 18:30, tendo os factos ocorrido na Avenida General Humberto Delgado. 

A vítima foi abordada por dois suspeitos, vestidos com roupa escura, que recorreram a uma arma de fogo para concretizar o assalto. Sob ameaça, os suspeitos roubaram o carro e colocaram-se em fuga para parte incerta.

As autoridades estão no terreno a realizar diligências para identificar e localizar os autores do roubo.

Temas: Roubo Assalto Crime Amadora
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Crime e Justiça

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