Jovem rouba carro mas é traído por sistema GPS. Foi apanhado pouco depois pela GNR

Daniela Rodrigues
Há 32 min
GNR (imagem Getty)

Suspeito foi intercetado na posse da chave do veículo furtado

Um veículo furtado na manhã desta sexta-feira, na Avenida 1.º de Maio, na Costa da Caparica, Almada, foi recuperado pela GNR poucas horas depois, culminando na detenção de um suspeito de 21 anos.

O alerta para o furto foi comunicado pelas 10:00. O automóvel encontrava-se equipado com sistema de localização ativa, permitindo identificar que o veículo circulava na Charneca de Caparica.

Militares da GNR realizaram diligências no terreno e conseguiram localizar a viatura. Cerca das 11:30, foi intercetado um suspeito na posse da chave do veículo furtado.

O jovem, de 21 anos, foi detido pelas autoridades e aguarda primeiro interrogatório judicial para conhecer medidas de coação.

Temas: Roubo de carro Roubo Costa da Caparica Almada GNR
