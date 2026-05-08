Jovem rouba carro mas é traído por sistema GPS. Foi apanhado pouco depois pela GNR

Suspeito foi intercetado na posse da chave do veículo furtado
Um veículo furtado na manhã desta sexta-feira, na Avenida 1.º de Maio, na Costa da Caparica, Almada, foi recuperado pela GNR poucas horas depois, culminando na detenção de um suspeito de 21 anos.
O alerta para o furto foi comunicado pelas 10:00. O automóvel encontrava-se equipado com sistema de localização ativa, permitindo identificar que o veículo circulava na Charneca de Caparica.
Militares da GNR realizaram diligências no terreno e conseguiram localizar a viatura. Cerca das 11:30, foi intercetado um suspeito na posse da chave do veículo furtado.
O jovem, de 21 anos, foi detido pelas autoridades e aguarda primeiro interrogatório judicial para conhecer medidas de coação.