Se precisa da A1 (onde ruiu parte do piso), use uma destas quatro alternativas

Agência Lusa
Há 33 min
GIF

Parte do pavimento da plataforma da A1 abateu na sequência da rotura de um dique do Rio Mondego

A Brisa sugere hoje aos automobilistas a utilização de alternativas à interrupção da autoestrada no sentido Norte-Sul junto ao nó de Coimbra Sul, ao quilómetro 191, através do corredor A8/A17/A25 ou o IC2.

Num comunicado enviado às redações, a concessionária admitiu que, "não sendo possível, neste momento, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", está empenhada em "minimizar transtornos" e que "poderão ser usadas como vias alternativas o corredor A8/A17/A25 ou o IC2".

A BCR - Brisa Concessão Rodoviária confirmou o abatimento de parte do pavimento da plataforma da A1, no sentido Norte-Sul, na sequência da rotura de um dique do Rio Mondego, e explicou que o abatimento ocorreu "cerca de três horas após o corte total da A1, feito de forma preventiva, no sublanço de Coimbra Norte e Coimbra Sul - entre os KM 198 e KM 189 - e não representou, em nenhum momento, qualquer risco para utilizadores e trabalhadores".

A rotura na infraestrutura foi motivada pelo rebentamento do dique e subsequente escavação do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, devido a um débito excecional de mais de 2.100 metros cúbicos de água por segundo, explica ainda a concessionária.

A Brisa fez saber que está a monitorizar o desenvolvimento da situação desde o dia 02, "com vistorias permanentes, e tem no terreno, neste momento, mais de 30 operacionais", estando a trabalhar em coordenação com as várias instituições no âmbito da proteção civil e autoridades nacionais e locais.

A A1 foi preventivamente encerrada pouco depois das 18:00 de quarta-feira em Portugal continental, nos dois sentidos, no sublanço entre Coimbra Norte e Coimbra Sul, na sequência da rotura do dique que canaliza o Rio Mondego.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu na terça-feira, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Temas: Rotura Dique Rio Mondego A1 Coimbra Encerramento A1 Vias alternativas Coimbra Abatimento plataforma A1

País

01:41

DECO faz aviso a quem está a recorrer a empréstimos e moratórias para adiar o pagamento de créditos devido ao mau tempo

Há 3 min
00:59

Mondego, Tejo, Vouga, Águeda e Sado: estes são os rios com maior risco de inundação

Há 20 min
08:55

Se mora na Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste: atenção a estes avisos da Proteção Civil

Há 20 min
01:36

Polémica: enfermeiro nomeado coordenador de estrutura de missão para energias renováveis

Há 24 min
Mais País

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Ontem às 18:10

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Ontem às 23:29
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Ontem às 11:56

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Ontem às 13:06

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Ontem às 20:00

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Ontem às 10:44

Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Ontem às 23:48

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Ontem às 10:12

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte

Ontem às 17:21

Maioria dos "novos professores" que o ministério diz que se vincularam já estavam, afinal, no sistema e a média de idades ultrapassa 41 anos

10 fev, 17:00

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

10 fev, 09:55