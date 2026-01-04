Turistas estão a ser aconselhados a limpar os sapatos antes de visitar o "lago mais limpo do mundo"

4 jan, 16:00

Rotomairewhenua tornou-se um destino turístico popular na Nova Zelândia, mas essa afluência crescente ameaça a sua pureza e o seu profundo valor cultural para os Ngāti Apa

No coração do Parque Nacional de Nelson Lakes, na Ilha do Sul da Nova Zelândia, está um lago mágico de tons azul-violeta. Rodeado por florestas alpinas íngremes e alimentado por nascentes de águas glaciares do Lago Constance, é pequeno, mas longe de ser insignificante.

Foi descoberto pela primeira vez pelos Ngāti Apa, um iwi (tribo) Māori, que lhe deram o nome de Rotomairewhenua, que significa “o lago de terras pacíficas”. Tornou-se um local sagrado onde eram limpos os ossos dos mortos, acreditando-se que esse ritual garantiria ao espírito uma viagem segura até Hawaiki, a terra ancestral do povo Māori.

Mais recentemente, caminhantes que atravessavam o parque nacional comentavam a cor extraordinária do lago e a sua energia etérea, mas só há cerca de uma década é que os cientistas descobriram que a água deste lago subalpino tinha uma “pureza óptica excecional”, com uma visibilidade entre 70 e 80 metros. Um valor ao nível da água pura, o que levou os investigadores a classificá-lo como “a água doce visualmente mais clara alguma vez registada”.

O título de “lago mais limpo do mundo” e as fotografias da paisagem deslumbrante foram amplamente partilhados nas redes sociais, tornando o lago um destino turístico popular entre dezembro e março (durante o verão da Nova Zelândia). No entanto, conservacionistas e os Ngāti Apa receiam agora que este aumento de popularidade possa ameaçar a pureza do lago.

A maior preocupação é a propagação da lindavia, uma alga microscópica conhecida popularmente como “lodo do lago”, devido à substância viscosa que cria e que fica suspensa logo abaixo da superfície da água. A alga já está presente a jusante de Rotomairewhenua (também conhecido como Blue Lake), nos lagos Rotoiti, Rotoroa e Tennyson, e pode ser transportada ao longo do trilho nas botas dos caminhantes ou nas suas garrafas de água.

"Lodo do lago"

Espécie invasora na Nova Zelândia, a lindavia terá chegado ao país vinda da América do Norte, possivelmente através de equipamento de pesca, especula Phil Novis, investigador científico sénior especializado em algas no instituto ambiental estatal Landcare Research. Os primeiros registos da sua presença no país datam do início dos anos 2000 e, desde então, espalhou-se de forma relativamente ampla. “Os humanos são o principal vetor”, afirma, explicando que, numa investigação anterior, a sua equipa recolheu e analisou amostras de sedimentos de 380 lagos na Nova Zelândia, e os únicos onde a lindavia estava presente eram facilmente acessíveis às pessoas.

Basta um pequeno fragmento para alterar para sempre a ecologia de um lago, acrescenta, e a alga pode ser transportada com facilidade em gotículas de água. Recorda um episódio em que encontrou uma amostra de lindavia nos pelos do peito de um homem que tinha nadado cerca de dois quilómetros no Lago Wānaka, na região de Otago, na Nova Zelândia.

Existe lindavia noutros lagos da Nova Zelândia, como o Lago Tekapo, onde tem causado incómodos ao entupir maquinaria. (Paul Bryant/Genesis Energy Ltd)

Embora não seja tóxica para os humanos, a lindavia liberta longos filamentos viscosos que podem tornar-se um sério incómodo, obstruindo linhas de pesca, filtros de barcos ou sistemas hidroelétricos. No caso de Rotomairewhenua, a presença desta película poderia comprometer aquilo que torna o lago único: a sua clareza excecional.

“Estamos profundamente preocupados”, afirma Jen Skilton, ecóloga e responsável ambiental do Ngāti Apa ki te Rā Tō Trust. “Se este microrganismo invasor entrar no lago, pode ter consequências graves para a qualidade da água e para a saúde global do ecossistema.”

Acrescenta que isso seria devastador para os Ngāti Apa, para quem Rotomairewhenua tem um enorme significado cultural e espiritual. Embora já não utilizem o lago para rituais ancestrais, este continua a fazer parte da sua identidade: “Mantemos uma ligação viva às nossas tradições ancestrais e garantimos que Rotomairewhenua é preservado para as gerações futuras.”

Proteger a sua pureza

Desde 2013, quando foi publicada a investigação sobre a clareza do lago, o número de visitantes mais do que duplicou, segundo o Departamento de Conservação da Nova Zelândia, que recolhe dados voluntários fornecidos por caminhantes no abrigo de visitantes perto de Rotomairewhenua. A maioria das pessoas chega ao lago através de percursos de dois ou sete dias, ou como parte do trilho de longa distância Te Araroa, que atravessa toda a Nova Zelândia de uma ponta à outra.

O título de “lago mais limpo do mundo” e o consequente destaque nas redes sociais contribuíram claramente para a sua popularidade, segundo Melissa Griffin, guarda-florestal sénior de biodiversidade em Nelson Lakes, no Departamento de Conservação. “Antes disso, era um local bonito e conhecido, mas poucas pessoas iam lá. Quando recebeu o título, isso começou realmente a aumentar o número de caminhantes que se dirigiam ao lago.”

Como resultado, o Departamento de Conservação, o Ngāti Apa ki te Rā Tō Trust e o Te Araroa Trust têm trabalhado em conjunto para introduzir medidas de biossegurança ao longo do percurso. Foram instaladas estações de limpeza junto aos lagos onde a lindavia está presente, com sinalética educativa a pedir aos caminhantes que limpem os sapatos e o equipamento antes de seguirem para Rotomairewhenua, evitando assim transportar novas espécies.

Sobretudo, através de sinais e vídeos divulgados na aplicação do trilho Te Araroa, os visitantes são instados a não tocar na água - seja nadando, molhando uma toalha para se refrescar ou mergulhando uma GoPro para captar imagens subaquáticas. Isto deve-se não só ao risco de biossegurança, mas também por respeito pelo local: “A água de Rotomairewhenua é ‘tapu’ (sagrada) e entrar nela é uma violação disso”, afirma Skilton.

Durante o verão, um guarda - frequentemente alguém do Departamento de Conservação ou um representante dos Ngāti Apa - permanece por longos períodos junto ao lago para vigiar e conversar com os caminhantes, explicando os riscos de biossegurança, a importância cultural do lago e o impacto potencial da presença humana.

Até agora, há sinais de que as pessoas estão a respeitar as orientações, com menos exemplos de visitantes a mergulharem de forma imprudente ou a colocarem toalhas na água após longas e cansativas caminhadas. No entanto, os inquéritos mostram que ainda existe um fosso entre compreender o risco e agir de forma proativa para o evitar. Janet Newell, guarda-florestal de biodiversidade do Departamento de Conservação, explica que, embora as pessoas reconheçam que leram os avisos nas estações de limpeza e compreendam a sua razão de ser, isso nem sempre se traduz na sua utilização. Existe a crença de que “não sou eu o problema, são os outros”.

"Oportunidade e responsabilidade"

Como Rotomairewhenua faz parte de um parque nacional, restringir o número de visitantes seria difícil e não é uma medida que o Departamento de Conservação queira adotar. Em vez disso, a mensagem que pretende transmitir é que as pessoas podem desfrutar destes ambientes imaculados, mas devem considerar o impacto mais amplo das suas ações.

Quando trabalhava como guarda de abrigo, o papel de Griffin incluía recolher lixo e limpar as casas de banho. “O aumento do número de visitantes significou que a frequência com que precisamos de esvaziar essas casas de banho também aumentou”, afirma. “Isso implica custos com helicópteros, a pegada de carbono de levar um helicóptero para o interior do território: são todos aspetos a considerar quando pensamos no número de pessoas que entram em zonas remotas.”

Mas, ao mesmo tempo, “queremos que as pessoas vão, desfrutem e possam vê-lo, e sentar-se ali, simplesmente estar ali”, explica, recordando as suas primeiras visitas. “Há algo de muito especial em chegar lá, ficar ao lado do lago, e sentir aquela paz. Ouvem-se muitos pássaros, mas a água é tranquila, e ver para dentro dela é incrível, é absolutamente deslumbrante.”

No final, tudo se resume a um equilíbrio delicado, segundo Skilton: “O número crescente de visitantes traz tanto oportunidades como responsabilidades. É crucial que todos os que visitam compreendam a importância deste local e tomem as medidas necessárias para minimizar o seu impacto.

“Ao cumprir as regras e orientações, podemos proteger as características ecológicas únicas do lago e salvaguardar a sua importância cultural para as gerações futuras.”