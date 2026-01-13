CGTP "auto afastou-se das negociações" da reforma laboral

Agência Lusa , AM
Há 1h e 15min
Rosário Palma Ramalho (Lusa)

Ministra do Trabalho assegurou que o Governo "estará aqui para ouvir"

A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, disse esta terça-feira que a CGTP, que tem manifestações marcadas para esta tarde, se "auto afastou" das negociações da reforma laboral, "ao contrário da UGT".

"O direito de manifestação é um direito fundamental e, portanto, qualquer entidade pode exercer, a CGTP também", salientou a ministra Rosário Palma Ramalho, em declarações aos jornalistas à margem de uma conferência, em Lisboa.

A ministra apontou querer primeiro perceber "o que é que a CGTP quer", já que até agora "não quis nada, auto afastou-se das negociações da reforma Trabalho XXI, ao contrário da UGT".

Ainda assim, assegurou que o Governo "estará aqui para ouvir".

A CGTP convocou um protesto para hoje, com trabalhadores de norte a sul do país a manifestar-se numa ação que culmina com a entrega de um abaixo-assinado para exigir a retirada do pacote laboral, em Lisboa.

Rosário Palma Ramalho assegurou ainda que a reunião da concertação social será marcada "proximamente", depois de ter sido adiada a pedido alguns parceiros sociais.

Questionada sobre se o adiamento da reunião que estava prevista para 14 de janeiro estava relacionado com as eleições presidenciais, a ministra assimiu que "fazer reuniões destas numa altura em que as atenções das pessoas estão viradas para outras matérias, que evidentemente é o que acontece, é contraproducente".

Acrescentou, ainda assim, que "foi adiada também a pedido de vários parceiros", apontando que decorrem ainda reuniões bilaterais.

A proposta, designada "Trabalho XXI", foi apresentada em 24 de julho de 2025 pelo Governo e já mereceu o 'rotundo não' das centrais sindicais, que argumentam que é "um ataque" aos direitos dos trabalhadores.

Por outro lado, as confederações empresariais aplaudiram a reforma, ainda que digam que há espaço para melhorias.

As medidas desta proposta visam desde a área da parentalidade, passando pelos despedimentos, e até ao alargamento dos prazos dos contratos ou dos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de grave.

Temas: Rosário Palma Ramalho Ministra do Trabalho Cgtp Reforma Laboral

Governo

CGTP "auto afastou-se das negociações" da reforma laboral

Há 1h e 15min

Portugal chama embaixador do Irão para condenar repressão

Há 1h e 21min

Governo assegura "não ter diminuído um milímetro" o controlo de fronteiras no Aeroporto de Lisboa

Ontem às 19:15

Reunião entre Montenegro e CGTP sobre a lei laboral adiada pela segunda vez

Ontem às 14:35
Mais Governo

Mais Lidas

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

11 jan, 08:00

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

11 jan, 20:12

"Esperemos que eles nos deem aquecimento": frio intenso do inverno atinge habitantes de Kiev, enquanto a Rússia intensifica ataques

Ontem às 10:35

Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio de ex-assessora: "Perguntem às dezenas de mulheres que trabalham comigo"

Ontem às 17:59

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Ontem às 07:07

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00