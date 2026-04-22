Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Ministra diz que alterações derivadas da negociação "não desfiguram reforma" laboral

Agência Lusa , AM
Há 1h e 15min
Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho (LUSA)

Acordo está pendente da posição final da central sindical

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A ministra do Trabalho afirmou que "as aproximações" que existiram em resultado do processo negocial sobre as alterações à lei laboral "não desfiguram a reforma" e espera que a decisão da UGT "seja positiva".

Durante a audição regimental na Assembleia da República, a ministra do Trabalho disse que o processo negocial sobre as alterações à legislação laboral "teve vários episódios que impediram o seu processamento normal", nomeadamente "declaração de greves" ou a discussão do Orçamento do Estado.

Não obstante, Rosário Palma Ramalho considerou que o processo negocial "durou o tempo que tinha que durar" e defendeu que as "muitíssimas aproximações do Governo (...) não desfiguram a reforma", afirmou.

Antes, durante a intervenção inicial, a ministra do Trabalho salientou que o acordo em sede de Concertação Social "está apenas pendente de decisão da UGT", indicando que espera "que seja positiva" para que "o país possa convergir com a Europa, na competitividade da Economia e na produtividade das empresas".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Rosário Palma Ramalho Lei laboral Reforma laboral Ministra do Trabalho
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Ministra diz que alterações derivadas da negociação "não desfiguram reforma" laboral

Há 1h e 15min

Secretária de Estado da Saúde nomeia filho de presidente de hospital para o gabinete

Hoje às 07:44

MAI quer ação disciplinar contra polícias feita "no mais curto espaço de tempo possível"

Ontem às 22:14

Montenegro recebe Corina Machado em São Bento esta quarta-feira

Ontem às 18:21
Mais Governo

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

Ontem às 16:51

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

Ontem às 17:42

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

Ontem às 11:54

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

19 abr, 22:10
opinião
Anselmo Crespo

Este país não é para trabalhar, já não é para viver e muito menos para morrer

Ontem às 08:00

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

20 abr, 16:10

Centeno diz que mercado de trabalho em Portugal "não tem défice de flexibilidade" e admite que até haja "demasiada mobilidade" de empregos

Ontem às 17:03

Um acordo para pôr fim à guerra com o Irão parecia próximo, até que Trump fez o que os assessores lhe pediram que não fizesse

Ontem às 09:57

Euromilhões: esta é a chave que vale 145 milhões

Ontem às 20:26

"Os robôs não sangram": Ucrânia explica como obrigou russos a renderem-se e travou um avanço durante 45 dias sem a presença de qualquer humano

20 abr, 10:41

Sentados num hotel a abater o inimigo: a Ucrânia está a começar a chegar onde antes não chegava

20 abr, 13:25

"Espero que seja uma coincidência". EUA investigam mortes e desaparecimentos de cientistas de topo, entre os quais Nuno Loureiro

Ontem às 10:15