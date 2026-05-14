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Fora de campo também se joga: Ronaldo torna-se sócio de empresa que vai transmitir jogos do Mundial de borla

Patrícia Pires
Há 47 min
Cristiano Ronaldo (Getty)

Ninguém duvida das capacidades de Cristiano Ronaldo em campo, mas fora dos relvados as apostas do jogador no mundo dos negócios também se vestem de sabor a vitória. Aquele que deverá ser o último mundial do atleta ficará também na história por ser o primeiro transmitido em parte, pelo Youtube, de forma gratuita

É já no próximo mês que se começa a jogar o Mundial 2026, mas esta quarta-feira Cristiano Ronaldo já entrou em campo equipado como empresário. O jogador e a empresa LiveMode, fundada em 2017 e com sede no Brasil, anunciaram uma parceria, onde o atleta se tornou acionista da LiveModeTV. Uma grande aposta da empresa para a sua operação internacional, que deixa Ronaldo com "uma participação relevante" no projeto, avança um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social.

A transmissão de 34 jogos do Mundial, em streaming, vai ser o pontapé de saída para a empresa em Portugal e, por consequência, na Europa. Recorde-se que o evento se vai realizar entre 11 de junho e 19 de julho no Canadá, Estados Unidos e México.

Ronaldo justifica esta parceria como uma missão: "A missão é levar o desporto a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O desporto pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, aumentando o alcance e o envolvimento das principais competições através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais para todos."

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A parceria entre o desportista e a LiveMode apenas visa a operação internacional da empresa, ou seja, Ronaldo não fica com nenhuma ligação com a empresa mãe ou com o projeto CazéTV, o canal principal da empresa no Brasil e que é considerado um caso de sucesso. Em 2025 alcançou mais de 60 milhões de espectadores únicos em 90 dias e registou 3,7 mil milhões de visualizações só no YouTube. O objetivo é agora saltar fronteiras.

De acordo com o comunicado divulgado pela LiveMode, "11 das 16 maiores transmissões ao vivo da história do YouTube ocorreram neste canal, que atualmente é considerado o destino desportivo número um do mundo na plataforma".

Ambos acreditam que esta é a melhor forma de "ampliar o alcance do desporto, conectando-se com o público de formas inovadoras através do canal do YouTube da LiveModeTV e das redes sociais, de uma forma cada vez mais social, interativa e conectada". Numa sociedade cada vez mais digital, em que a televisão tem perdido peso, talvez este seja o caminho. O projeto deverá ainda contar com a "colaboração com criadores de conteúdo e influenciadores", tal como acontece no Brasil.

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Thiago Tourinho, um dos sócios da LiveMode, não tem dúvidas de que esta é "uma parceria muito significativa", por causa da sua "ligação de longa data com as gerações mais jovens de adeptos", além de personificar, na sua opinião, "a paixão, a ambição e o alcance global do desporto".

A LiveMode foi fundada em 2017, após Edgar Diniz e Sérgio Lopes decidirem vender a Esporte Interativo, um canal de televisão e projeto que passou a ser da TNT Sports em 2021. Segundo a revista Forbes, naquela época já se notava a ascensão dos novos formatos de media, das plataformas streaming e da importância das redes sociais.  Além dos dois sócios, havia mais três estagiários, que com o tempo também se tornaram parceiros. 

A ideia era ajudar entidades desportivas, desde a parte estratégica até a transmissão ao vivo, numa mistura de televisão e streaming.

O Mundial que chega pelo Youtube

A ligação de Ronaldo a meios de comunicação social e entretenimento, bem como os seus canais no Youtube  e nas redes sociais, chegam a mais de 1,2 mil milhões de pessoas. Ronaldo já é CR7, uma marca que move milhões.

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O Mundial 2026 é o primeiro evento desportivo em que uma empresa com transmissão no Youtube (gratuito) vai concorrer com as televisões tradicionais pelos jogos da seleção nacional.

No entanto, os 104 jogos do Mundial 2026 apenas poderão ser vistos na SPORT TV. A SPORT TV1 vai estar quase em exclusivo dedicada ao evento e dará 92 jogos em direto, num total de 1.000 horas de emissão. Os restantes 12 jogos serão transmitidos na SPORT TV2.

Quanto à RTP, SIC e TVI, a atribuição dos jogos ainda não está fechada e só mais perto do início da competição se deverá saber a divisão dos 34 jogos previstos para canais abertos. Sendo que os jogos da seleção portuguesa devem ser transmitidos tanto em canais de sinal aberto como na LiveModeTV. 

Temas: Ronaldo Cristiano Ronaldo LiveMode LiveModeTV Mundial de 2026
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